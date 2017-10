Peeling medicamentos pentru întinerirea pielii

Îmbătrânirea cutanată depinde de zestrea genetică și aici nu se poate interveni, însă sunt și alți factori care determină apariția ridurilor, cum ar fi alimentația, lipsa mișcării în aer liber, lipsa protecției față de anumite radiații luminoase, alcoolul și fumatul. Pielea are vase de sânge, nervi, fibre musculare și colagen, dar și celule pline cu grăsime, glande sudoripare și anexe (păr și unghii). Pielea îndeplinește multiple funcții: de termoreglare și este organ de simț tactil. Tratamentele chirurgicale și injectările în pielea feței pot fi înlocuite cu terapie magneto-infraroșu-laser, așa cum ne-a spus dr. Ana Maria Bucur de la centrul medical „Stare Bună“ din Mangalia. „Se pot face tratamente non-chirurgicale, fără infectări cu toxine în pielea feței. Este bine să apelați la un peeling medicamentos efectuat într-un cabinet medical, care este echivalentul a 30 de ședințe lunare la cosmetică, la mezoterapie sau la terapie magneto-infraroșu-laser, componentă a complexului de aparatură cuantică și la lifting facial realizat prin pranic healing (vindecare prin energie)”. Prin peeling și terapie cu laser se tratează mai multe afecțiuni dermatologice inestetice, așa cum este acneea, iar prin magneto-infraroșu-laser se tratează eczemele, furunculele, dermatitele, herpesul, precum și varicele ori celulita. O ședință de peeling durează aproximativ 35 de minute, după ce, anterior pielea este pregătită prin magneto-infraroșu-laser. Peelingul facial este o metodă de reîntinerire a feței și constă în aplicarea unor produse medicamentoase pe piele. Este conceput pentru a curăța pielea de imperfecțiuni. Tratamentul durează trei - patru luni. „Prin această metodă noi îi aducem aminte pielii că trebuie să producă celule tinere“, precizează specialistul. Un tratament complet costă 360 de euro. Terapia de peeling se realizează doar în anotimpurile reci, din septembrie până în iunie. Desigur, trebuie să întreținem pielea prin masaj, drenaj limfatic corect executat, hidroterapie, băi cu plante și sare și talasoterapie - aplicarea în scopuri terapeutice a proprietăților climatului marin, ale apei de mare, a nisipului de pe litoralul marin și a algelor marine. Durata ideală a unei cure de talasoterapie este de șapte până la 12 zile, astfel încât organismul să aibă timpul să asimileze oligoelementele Algele marine se folosesc sub formă de pudră sau extract lichid, în băi sau în aplicații locale. Nămolurile sunt fie amestecate cu băile de mare, fie sunt utilizate în aplicații locale. Apa de mare nu trebuie să fie nici reconstituită, nici transportată, nici nu trebuie să fi suferit un tratament fizic - radiații - sau chimic. Nisipul de mare este utilizat sub formă de băi de nisip asociate cu băi de soare - helioterapie.