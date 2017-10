Pedepse grele cu închisoarea pentru membrii unei reţele care obţineau credite cu acte false

Pedepse grele cu închisoarea pentru membrii unei rețele care obțineau credite cu acte false

Tribunalul Constanța a finalizat cercetarea judecătorească în „afacerea” creditelor cu buletinul. Este vorba de una dintre cele mai complexe rețele care s-a folosit de campania „Credit cu Buletinul”, prejudiciile create fiind estimate de oamenii legii la peste opt miliarde de lei vechi. Instanța i-a condamnat la câte 12 ani de închisoare cu executare pe Amalia Oprițescu și pe Vasile Condurache și la patru ani de detenție pe Cosmin Vâlcu, după ce au prejudiciat nouă societăți comerciale și bănci. La începutul lunii ianuarie 2007, procurorii au dispus trimiterea în judecată a Amaliei Oprițescu sub aspectul comiterii infracțiunilor de fals material, complicitate la uz de fals, folosirea instrumentelor oficiale false, complicitate la înșelăciune, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată, a lui Vasile Condurache, pentru complicitate la fals, complicitate la uz de fals, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, și a lui Cosmin Vâlcu pentru fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals în formă continuată și complicitate la înșelăciune. Anchetatorii au reținut că activitatea rețelei a demarat în ziua de 9 iulie 2005, când lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor al Inspectoratului Județean de Poliție Constanța s-au sesizat cu privire la faptul că mai multe persoane s-au prezentat la sediul unor firme de produse electronice și electrocasnice cu documentație falsificată ce atesta calitatea de angajați ai unor societăți comerciale. În baza acestor acte, ei au solicitat obținerea de credite de la SC „Credisson Internațional“ București în vederea achiziționării de diverse produse. Inițial, au fost reținute nouă persoane care solicitaseră deja, cu acte contrafăcute, obținerea de credite. Rețeaua își desfășura activitatea după planuri foarte bine puse la punct, acordând o atenție deosebită procedeului de racolare. Metode de racolare Șefii grupării racolau persoane fără ocupație și care doreau să se angajeze. Cercetările efectuate i-au condus pe oamenii legii la primului „angajator”. În schimbul unui loc de muncă sigur la SC „Danial” SRL, „Luminița”, respectiv Gina Macu, care a fost în permanență însoțită de un bărbat care s-a recomandat a fi Vasile Macu, i-a cerut lui Oltei Ibram și Paraschivei Jugănaru să o ajute cu un „serviciu“. Mai exact, ele au depus și au semnat documentele necesare obținerii de credite, folosindu-se în acest scop de actele pe care anterior le primiseră de la „Luminița”. În același mod ar fi fost racolate încă trei persoane, de această dată de Vasile Condurache, care a folosit ca paravan firma „Nedora” SRL. Extinderea cercetărilor în acest caz a dus la identificarea unui membru important al grupării. În urma expertizei grafoscopice a reieșit că „scrisul cu litere majuscule și cifre depus la rubricile care făceau referire la datele firmei angajatoare a fost executat de Amalia Oprițescu”. Acte de identitate furate Cea de-a doua metodă de racolare, pusă în practică de Raj Iancu și „Mexicanul”, respectiv Vasile Condurache, a fost sustragerea de la diferite persoane a actului de identitate. Anchetatorii au mai descoperit că prin intermediul firmei la care era asociat unic și administrator Amalia Oprițescu, SC „Mex Construct Industry”, a fost încheiat de membrii rețelei un contract de credit pe numele lui Cristian Cojocaru. În momentul audierilor, s-a constatat că bărbatul, la data semnării actului de împrumut, era în imposibilitatea de a face acest lucru având în vedere că era deținut în Penitenciarul Poarta Albă. Adeverințe de venit false La rândul ei, Amalia Oprițescu a completat, la data de 25 iunie 2005, chiar și pe numele ei, o adeverință de venit falsă în schimbul căreia a obținut un credit de 3.666 lei. În același mod au procedat și ceilalți membri ai rețelei. Un alt membru important al rețelei s-a dovedit a fi un anume „Bodo”, care a intermediat și el mai multe contracte de credite. Informații importante au fost aflate de anchetatori în urma audierii martorului Florin Tulbure. El le-a spus procurorilor că în timpul discuțiilor la care a asistat a aflat că amanta lui Raj Iancu, Elena Carmen Duțu, a facilitat obținerea mai multor credite având în vedere că era angajată în cadrul SC „Credisson Internațional” SRL București. Tot ea a fost și persoana care confecționa la diverse societăți ștampilele ce erau aplicate pe adeverințele de venit. Ilegalități cu cereale Societatea agricolă „Ghimbășana”, din orașul Ghimbav, județul Brașov, a fost prima care a căzut în mâna escrocilor. Înțelegerea a fost intermediată pentru SC „Mex Construct Industry” de Florin Tulbure și Zamfir Ion. În acest mod, în baza a două file cec în alb, SC „Ghimbășana” a livrat 323.700 kilograme de orez și 405.100 kilograme de grâu, în valoare totală de 318.006 lei. La scurt timp de la sosirea în Constanța, marfa a fost vândută subevaluat diferitor firme de profil. În momentul punerii la plată a cecurilor primite, reprezentanții firmei brașovene și-au dat seama că au fost păcăliți. Următoarea afacere a fost încheiată de Amalia Oprițescu cu SC „Expur” SA Urziceni pentru 220 de tone de șrot de soia. În urma acestei afaceri, firma din Urziceni a ieșit în pagubă cu 132.505 lei. Escrocheria a fost urmată de o nouă lovitură cu conserve de legume și fructe, Amalia Oprițescu a introdus la plată un bilet la ordin emis de SC „Eurobalkan Exim” SRL. Audiat la scurt timp, având în vedere că cecul a fost respins, Pantelis Kalliagkas, reprezentantul „Eurobalkan“, a declarat că nu a avut relații comerciale cu SC „Mex Construct Industry” și că semnătura și ștampila sunt false.