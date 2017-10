Pedeliştii constănţeni critică actuala conducere judeţeană pentru lipsa de comunicare şi de transparenţă

Pedeliștii constănțeni critică actuala conducere județeană pentru lipsa de comunicare și de transparență

Vara anului 2008 a însemnat, pentru democrat-liberalii constănțeni, o perioadă de intense frământări, scandaluri, răzvrătiri și regrupări de membri, excluderi și intervenții de la centru pentru „limpezirea apelor”. După schimbarea conducerilor organizațiilor partidului (municipală și județeană), urmare a rezultatelor slabe de la alegerile locale, după șefia fulger, mai mult sau mai puțin controversată, a lui Ion Popescu, excluderea lui Moisoiu & Co și, în cele din urmă, după numirea, pe 10 august, a noului președinte jude-țean în persoana lui Mircea Banias, pedeliștii tomitani dădeau semne de revenire la atmosfera ceva mai civilizată de dinaintea scandalului din vară. Dănuț Moisoiu se întoarce? Numai că această stare de acalmie pare să ascundă, totuși, disensiuni în interiorul partidului sau, cel puțin, existența unor păreri și viziuni diferite asupra actualei conduceri a Organizației Județene. Concret, potrivit unor surse, depu-tatul democrat-liberal Constantin Chirilă și-ar dori funcția de conducere a partidului ocupată în prezent de senatorul Mircea Banias, iar pentru asta ar face lobby în județ, în rândul primarilor pedeliști. Mai mult decât atât, potrivit acelorași surse, același Chirilă, unul dintre contestatarii de astă vară, și-ar propune, probabil pe principiul „dacă tot e coaliție de guvernare PD-L-PSD, de ce nu??!”, să îl readucă în partid și pe Dănuț Moisoiu, exclus anul trecut din partid, pentru „colaboraționism cu PSD-ul”. Despre aceste informații, președintele PD-L Constanța, Mircea Banias, a declarat: „Bârfe! Sunt doar bârfe. Sunt mulți cărora nu le convine că eu și domnul Chirilă facem echipă foarte bună, în pofida faptului că astă vară a făcut parte din mișcarea contestatară”. În plus, senatorul PD-L a mărturisit că nu este deloc străin de ceea ce el a numit „bârfe” și asta pentru că însuși Chirilă l-ar fi anunțat de ceea ce „se aude prin târg”. De asemenea, liderul democrat-liberalilor a precizat și că, în opinia sa, deputatul Constantin Chirilă „este de bună credință”. „Am convingerea că domnul Chirilă e de bună credință, avem o relație bună, nu neapărat de prieteni, ci de colegi”. În același timp, însă, Mircea Banias a menționat și că, dacă el deține, în momentul de față, funcția de conducere, „asta nu înseamnă că nimeni din partid nu poate să-și dorească să candideze pentru ea”. Constantin Chirilă: „Nu a existat o mișcare contestatară“ De cealaltă parte, parlamentarul constănțean Constantin Chirilă a fost ceva mai vehement cu privire la informațiile care îl privesc, reacția sa fiind una de respingere categorică: „Mi se pare o porcărie, o chestie insinuantă, o porcărie din partea celor ca-re nu lasă actuala echipă să funcționeze, o informație tendențioasă”. Chirilă a negat eventualitatea ca el să preia frâiele Organizației PD-L Constanța, susținând că nu își dorește postul și că ceea ce îl interesează, de fapt, sunt „echipa și demnitatea organizației”. Curios a fost, însă, faptul că deputatul PD-L a afirmat, cu privire la scandalul care a măcinat astă vară partidul, că „nu a existat o mișcare contestatară”. „A fost doar o discuție (!!!) pe care am avut-o cu Biroul Permanent Național, la care am ajuns dintr-o lipsă de comunicare”, a mai explicat actualul deputat pedelist. Reamintim, totuși, că el a fost chiar unul dintre „artizanii” mișcării contestatare din vară, Chirilă fiind, de altfel, ales președinte, pe 2 august, al Biroului Permanent Județean care funcționa în paralel cu BPJ-ul recunoscut de centru. În ceea ce privește relația sa cu senatorul Banias, actualul lider al democrat-liberalilor tomitani, el a declarat, ca și Mircea Banias, de altfel, că au o relație colegială foarte bună, care se bazează pe respect. Primarul Mitroi reproșează actualei conduceri lipsa de comunicare Cu toate acestea, așa cum a ținut să precizeze primarul PD-L din Valu lui Traian, Florin Mitroi, „nu iese fum fără foc”. Fără să ezite, nici măcar o secundă, Mitroi a recunoscut: „Da, am auzit și eu de aceste informații, sunt voci în partid care spun că domnul Banias e «ghidonat» de domnul Chirilă”. Din acest punct de vedere, Mitroi a ținut să menționeze, „în calitate de om care a obținut rezultate foarte bune la alegeri”, așa cum el însuși a subliniat, că este profund nemulțumit de relația de comunicare pe care o are cu liderul partidului, Mircea Banias: „Nu este frumos ca un om pe care l-am susținut, căci am fost unul dintre susținătorii înrăiți ai lui Banias, să mă uite după trei zile. În cazul acesta, n-am cum să nu mă întreb: Când e bun Florin? Doar la război și la muncă?!”, a sunat comentariul primarului pedelist. Mai mult decât atât, el a susținut și că, în cazul în care „BPJ-ul va funcționa în continuare ca acum, adică la discreția a trei, patru persoane, se va ajunge în situația în care PD-L-ul, la Constanța, va fi un fel de franciză a unui partid, iar atunci va fi nasol”, a mai declarat Mitroi. Menționăm că democrat-liberalul a obținut mandatul de primar din primul tur de scrutin, cu un scor de peste 80 de procente. Cât privește strict relația sa cu liderul PD-L Constanța, Mitroi a specificat că nemulțumirile sale sunt cauzate de „lipsa de comunicare, inexistența unei colaborări și dedesubturile” pe care, susține el, a ajuns să le urască. „Eu nu sunt Hrebenciucul PD-L-ului, dar vreau să fiu și eu consultat, să fiu întrebat. Sunt, totuși, vicepreședinte al Organizației Județene și am fost susținătorul domnului Banias. Acum eu nu zic că Mircea (n.r. - Mircea Banias) nu-i capabil, dar nu-mi place să țină pentru el”, a mai declarat unul dintre pedeliștii indignați de actuala atmosferă din interiorul partidului. În aceeași ordine de idei, Mitroi a invocat și necesitatea unui ajutor din partea președintelui PD-L, a unei consultări, ținând cont mai ales de faptul că pe colegiul din care face parte comuna Valu lui Traian nu a câștigat mandatul de deputat un pedelist: „Ceea ce reproșez este inexistența colabo-rării cu mine, mai ales că eu nu am un deputat pe zonă”, a mai mărturisit gospodarul-șef al comunei. „Să se impună, să-i susțină pe toți!”, a fost mesajul final pe care Mitroi l-a transmis președintelui PD-L Constanța înainte de a lăsa să-i scape un „Offff, ce supărat sunt!”. Nu în ultimul rând, specificăm că Florin Mitroi a declarat că își asumă toate declarațiile: „Susțin și îmi asum ce zic, nu mi-e frică, n-are de ce”. „O regretabilă lipsă de dialog” Și deputații PD-L Maria Stavrositu și Zanfir Iorguș au recunoscut că au nemulțumiri legate de inexistența unei comunicări eficiente cu actuala conducere. În sensul acesta, ei au criticat „lipsa unei transparențe desăvârșite” și a dialogului din partea conducerii. „E regretabil că există o lipsă de dialog din partea conducerii, a președintelui care se lasă antrenat de gândurile și scenariile unora dintre contesta-tarii de astă vară, și mă refer aici la domnii Chirilă și Avătafului”, a declarat Zanfir Iorguș, deputatul Colegiului 5. Din perspectiva sa, „partidul trebuie să fie mai unit ca oricând, mai ales în preajma alegerilor europarlamentare”. Deputatul PD-L a mărturisit și că, în opinia sa, aceste probleme pot fi rezolvate în interiorul partidului, dar că speră ca „președintele să-și dea seama că este președintele tuturor”. Iorguș a afirmat, de asemenea, că a făcut cunoscute motivele care i-au provocat nemulțumirea și în cadrul partidului: „Am spus-o și în interiorul partidului și o spun și acum: avem nevoie de dialog și de transparență!”, a conchis parlamentarul pedelist. Maria Stavrositu, deputatul Colegiului 10, și-a exprimat, și ea, dezamăgirea vizavi de comuni-carea deficitară cu președintele Mircea Banias. Pornind de la acuzațiile lui Mitroi, Stavrositu a precizat: „Respect declarațiile domnului Mitroi și îl înțeleg pentru că mă aflu în aceeași situație. Nici eu nu am o comunicare bu-nă cu liderul partidului”. Ea a explicat, totodată, că personal i-a adus la cunoștință președintelui Banias, după ședința BPJ-ului de vineri seară, că este deranjată de faptul că nu există comunicare: „Îmi doresc ca domnul Banias să comunice cu cei care au adus voturi partidului în aceeași măsură în care o face cu exclușii de anul trecut. Ori sfătuitorii dumnealui sunt tocmai exclușii de astă vară”, a declarat, vădit dezamăgită, Maria Stavrositu. În ciuda faptului că au afirmat că nu au dovezi concrete cu privire la posibila reîntoarcere a lui Dănuț Moisoiu în PD-L, atât Mitroi, cât și deputatul Maria Stavrositu au lăsat să se înțeleagă că s-au ciocnit, și ei, de astfel de zvonuri. Mircea Banias s-a declarat neplăcut surprins de afirmațiile colegilor săi de partid și a menționat că va purta o serie de discuții cu Maria Stavrositu și cu Florin Mitroi: „Am o comunicare foarte bună cu toți membrii partidului, avem ședințe săptămânale, nu am refuzat niciodată vreunui coleg invitația la comunicare, iar deciziile se iau de comun acord și statutar”, a explicat liderul pedelist. Senatorul PD-L a subliniat și faptul că, în opinia sa, „discuțiile pe marginea scandalului de astă vară sunt închise” și că, „dacă există probleme, ele trebuie rezolvate în interiorul partidului și nu prin declarații în presă, menite să destabilizeze partidul”, a conclu-zionat președintele Organizației Județene.