Pedeapsa capitală a fost confirmată în cazul infirmierelor bulgare

Ştire online publicată Joi, 12 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Pedeapsa cu moartea a fost confirmată în cazul infirmierelor bulgare și medicului palestinian acuzați de autoritățile libiene că au infectat deliberat cu HIV numeroși copii dintr-un spital din Benghazi, relatează AFP. Curtea Supermă din Libia a confirmat pedeapsa cu moartea pronunțată împotriva celor șase acuzați în 2004 și apoi confirmată în 2006. Audierea a durat cinci minute și a avut loc în lipsa celor șase acuzați. „În numele poporului, Curtea a decis să nu accepte apelul prezentat de acuzați și a confirmat pedeapsa cu moartea”, a declarat președintele Curții, Fahti Dahane. Infirmierele și medicul erau acuzați că au infectat cu HIV 438 copii din Benghazi, dintre care 56 au murit. Fundația Kadhafi a anunțat că familiile copiilor libieni contaminați cu HIV au acceptat compensații financiare, ceea ce ar permite rezolvarea cazului infirmierelor bulgare și medicului palestinian condamnați la moarte în Libia. „Am ajuns la un compromis acceptabil cu familiile. Detaliile acestui acord vor fi anunțate în următoarele zile”, a declarat Salah Abdessalem, directorul Fundației Kadhafi, care conduce negocierile. Acordul a fost încheiat între familii și Fondul special pentru ajutarea victimelor, înființat în 2005 de Tripoli și Sofia, sub egida UE, pentru indemnizarea familiilor copiilor bolnavi. „Acest acord mulțumește toate părțile și pune capăt acestei crize”, a adăugat el, fără să dea detalii. Acordul va fi prezentat Consiliului superior al instanțelor judiciare, care ar putea decide comutarea pedepselor capitale și pedepse cu închisoarea. Acestea ar putea fi executate în țările de origine ale condamnaților, Libia și Bulgaria având un acord de extrădare. Familiile victimelor au explicat recent că un acord pe tema indemnizațiilor va fi considerat ca o renunțare din partea lor la pedeapsa cu moartea. 