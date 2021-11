Pe fondul crizei alimentelor, chinezii sunt restricţionaţi la cumpărături

Locuitorii în vârstă din Beijing au început să-şi facă provizii de teama crizei alimentare anunţată de autorităţi. Ei erau obişnuiţi ca la început de noiembrie să-şi umple cămara cu varză, pentru că este o legumă care rezistă mult timp şi este folosită intens în bucătăria tradiţională. Numai că, acum, magazinele au început să vândă câte trei bucăţi de varză de persoană, transmite Reuters. Atenţionarea emisă lunea trecută de autorităţi către gospodării de a-şi asigura stocuri, precum şi previziunile meteo care anunţă zăpadă au intensificat în acest an febra aprovizionării şi în faţa supermarketurilor din centrul Beijingului s-au format cozi la primele ore ale dimineţii. „În fiecare an vânzările de varză sunt mari în acest sezon, dar după anunţul de luni toată lumea s-a repezit să cumpere şi mai mult”, a relatat un cultivator într-una din pieţele en-gros din Beijing. Supermarketurile au limitat vânzările la trei verze de persoană, dar şi aşa cumpărătorii sosiţi după ora 9 au plecat cu mâna goală. Pe platforma socială Weibo, o versiune chineză a Twitter, topicul „Ministerul Comerţului încurajează gospodăriile să îşi facă stocuri de produse de bază” a înregistrat peste 17 milioane de vizualizări şi peste 5.000 de comentarii. Numeroase comentarii speculau o posibilă legătură între apelul la stocarea de alimente şi planurile pentru un atac asupra Taiwanului. În plus, au apărut îngrijorări că temperaturile extreme ar putea afecta producţia şi transportul legumelor, ale căror preţuri au crescut deja în ultimele săptămâni, în unele cazuri preţurile fiind mai mari decât la carne.