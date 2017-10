Fiindcă e mare și tare…

Rezultatele proaste de la alegerile locale au scuturat din temelii organizația municipală a PD-L Constanța. Conducerea a fost dizolvată și numit un comitet provizoriu pentru pregătirea alegerilor, iar președintele executiv Dănuț Moisoiu a fost exclus din partid. Biroul Permanent Județean a decis, în urmă cu o săptămână, destituirea conducerii municipale a PD-L Constanța pentru rezultatele catastrofale din alegeri și excluderea din partid a lui Dănuț Moisoiu pentru colaboraționism cu PSD. Președinte interimar al filialei a fost desemnat avocatul Ion Popescu, care mărturisește că măsurile luate au fost drastice, dar binevenite. „Măsura este drastică, dar are menirea de a pregăti partidul pentru alegerile parlamentare din toamnă. Asta nu înseamnă că organizația a fost desființată, ci doar biroul permanent local. Membrii au rămas în partid, iar acum trebuie să reinventariem baza de date. Potrivit hârtiilor, am avea în jur de 6.000 de membri”, a declarat Popescu. Narciz Amza și Mironescu vor să candideze Ion Popescu susține că rolul său este de a organiza alegeri corecte pentru desemnarea noii conduceri a filialei, urmând ca în scurt timp să fie stabilită și data la care va avea loc evenimentul. Până în momentul de față, și-au exprimat intenția, oral, de a candida Narciz Amza și fostul președinte al partidului, deputatul Laurențiu Mironescu. Liderii județeni ai PD-L au decis, însă, doar sancționarea conducerii municipale a partidului pentru rezultatele proaste din alegeri, nu și a candidatului pentru funcția de primar, care, culmea, a obținut cu aproape opt procente sub partid. „Pe domnul Onaca nu îl putem dizolva. Am luat hotărârea dizolvării biroului permanent municipal pentru rezultatele nesatisfăcătoare. În plus, domnul Onaca nu s-a bucurat de sprijinul de care trebuia să aibă parte în cadrul organizației municipale. De aici și rezultatul”, a precizat Ion Popescu. Popescu va rămâne consilier local sau județean Nici organizația județeană a PD-L nu a reușit un scor prea bun la alegerile pentru consiliul județean. În acest sens, după terminarea turului doi al alegerilor locale, se va face o analiză a BPJ, în care vor fi evaluate toate rezultatele. „Dacă se va constata că nu am avut performanță și va trebui să fim schimbați, vom fi schimbați. Nimeni nu e de neînlocuit”, a mai declarat Popescu. Totodată, liderul PD-L a confirmat că va rămâne angrenat în administrația publică, urmând ca în zilele următoare să aleagă între funcția de consilier local municipal și cea de consilier județean, fiind votat pe ambele liste la alegerile locale de la 1 iunie. În ceea ce privește politica de alianțe a PD-L la nivel local, Ion Popescu a fost destul de explicit, precizând din capul locului că nu se pune problema de înțelegeri sau protocoale cu PNL sau cu PSD. Mai mult, el i-a acuzat pe liberali, în special pe liderii organizației județene, că au fraternizat cu Mazăre și social-democrații. „Există o alianță fățișă între PNL și PSD la care noi nu dorim să luăm parte. Liderii marcanți ai PNL vorbesc de colaborarea cu PSD și sprijin pentru candidații acestui partid în turul doi. Ba chiar și-au exprimat susținerea pentru PSD, criticându-și propriul candidat la Primăria Constanța tocmai pentru agresivitate la adresa actualului primar”, a declarat Popescu. În încheiere, referindu-se aluziv la negocierile lui Moisoiu cu PSD, în detrimentul propriului partid, președintele interimar al PD-L Constanța și-a avertizat colegii că deciziile politice se iau în cadrul partidului și nu individual. „Nu se fac negocieri cu caracter personal în niciun context. Dacă vom constata că au existat și alte persoane care au negociat în nume propriu cu alte partide, vor fi aspru sancționate”, a concluzionat Ion Popescu.