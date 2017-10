PD-L îl vede pe Iorguş candidat la Mangalia

PD-L îl vede pe Iorguș candidat la Mangalia

Conducerea organizației județene a PD-L a convocat, ieri, presa la o conferință pentru a se lăuda cu viitoarele performanțe ale partidului la alegerile locale din această vară. Dacă ar fi să dăm crezare prognozelor optimiste ale secretarului executiv Mihai Petre, ar însemna ca PD-L să spulbere trei sferturi din primării și să aibă o majoritate lejeră în consiliul județean. Până una alta, PD-L-iștii de la județ nu par a se fi pus prea bine de acord cu activiștii din județ. În timp ce Mihai Petre trâmbița că primarul Zanfir Iorguș va fi candidatul PD-L la Mangalia, edilul a refuzat să confirme informația. „Iorguș s-a hotărât din nou să candideze”, a „predicționat”(sic!) Petre. De partea cealaltă, actualul edil al Mangaliei a negat că s-ar fi luat o decizie în partid în ceea ce-l privește. „Vom vedea dacă eu voi fi candidatul. Noi am pus bazele unei competiții interne la Mangalia, cu sondaje de opinie, pentru a vedea cine are cele mai multe șanse. În luna februarie vom avea aceste rezultate și atunci vom discuta toate candidaturile în parte, le vom evolua pe baza procentelor. Atunci vom vedea fiecare ce șanse are. Până atunci, nu știu cine va candida”, a declarat Iorguș.