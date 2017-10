PD-L Constanţa, „moşit“ de două conduceri

PD-L Constanța, „moșit“ de două conduceri

PD-L Constanța trăiește, poate, cea mai zbuciumată perioadă din existența sa. Împărțit în două tabere, partidul are, în prezent, două conduceri, una numită de la centru, alta proaspăt aleasă, și șanse mari de a fi renegat de alegători la apropiatele alegeri parlamentare. Astăzi este așteaptată decizia Biroului Permanent Național al PD-L în ceea ce privește viitorul partidului, la Constanța. Consiliul de Coordonare Județean Extraordinar, inițiat de foști și actuali democrați, a reunit, sâmbătă dimineață, în sala mare a Casei de Cultură, peste 600 de oameni. Ceea ce, inițial, părea o simplă amenințare a răzvrătiților a luat conturul unei reale mișcări disidente care, conform BPJ-ului condus de Ion Popescu și BPN este cu totul în afara statutului și regulamentului Partidului Democrat - Liberal. Popescu, un „coleg valoros”, iar ultimul pe listă Cei peste 600 de pedeliști strânși la Casa de Cultură au adoptat sâmbătă trei decizii: anularea sancțiunilor în ceea ce privește excluderea celor 23 de membri, dizolvarea Biroului Permanent Județean interimar condus de Ion Popescu și numirea noului BPJ. Participanții au mai adoptat și o rezoluție prin care se solicită sprijinul conducerii centrale, toate cele menționate urmând a fi depuse, astăzi, la BPN. Conducerea desemnată sâmbătă are următoarea componență: Constantin Chirilă, unul dintre democrat-liberalii excluși la finele lunii iulie, este noul președinte al BPJ; prim-vicepreședinți au fost desemnați Dumitru Bocai și Mircea Iustian, iar secretar general, Claudiu Stratulat. Din actuala conducere a BPJ mai fac parte, în ciuda faptului că nu au participat la CCJ, și democrat-liberalii Mugur Mitrana, primar în 23 August, Gheorghe Cojocaru, edilul din Murfatlar, dar și Florin Mitroi, primarul comunei Valu lui Traian. Aceștia ocupă funcții de secretar executiv, în timp ce, pe post de vicepreședinți, au fost numiți, printre alții, Remus Maco-vei, Alexandru Crăciun, Tănase Barde, Mădălina Popa, Mihai Petre și Stere Sponte. În noua organigramă a PD-L Constanța președintele interimar numit de BPN, Ion Popescu, figurează doar ca simplu membru, pe ultimul loc. „Domnul Popescu e coleg de-al nostru, membru al PD-L, fost candidat la CJ și credem că poate fi un coleg valoros. După ședința de ieri (n.n. sâmbătă) nu mai e președinte al organizației, este membru al BPJ interimar validat de CCJ”, a precizat președintele Constantin Chirilă. (Ne)statutar?! Contestatarii echipei Popescu au umplut, așadar, sâmbătă, sala Casei de Cultură purtând pancarte cu texte gen „Nu suntem trădători”, „Nu, traseiștilor politici” și „Noi sun-tem partidul”. S-au auzit, de aseme-nea, tot soiul de replici care trădau o satisfacție pe alocuri forțată și care completau atmosfera unei așa numite revoluții în sânul partidului. Cu toate că președintele Ion Popescu a catalogat, încă de la început, CCJ-ul de sâmbătă drept nestatutar, liderii nou aleși susțin contrariul. „Avem semnăturile a mai mult de o treime din membrii CCJ , am încercat să înregistrăm cererea de convocare așa cum scrie la art. 18 al.2 din regulament cu trei zile înainte de desfășurarea ședinței, ne-a fost refuzat însă dreptul de a înregistra această cerere în termen. Prin urmare, vom depune lista cu semnături direct la Biroul Național pentru a vedea că această convocare s-a făcut în conformitate cu statutul și regu-lamentul partidului”, a declarat, ieri, Tănase Barde, în cadrul unei conferințe de presă. În plus, conducerea desemnată sâmbătă a afirmat că, prin adresa înaintată la BPJ, era invitat să ia parte la CCJ și președintele Ion Popescu. Chirilă a menționat chiar că Popescu avea obligația de a prezida ședința. Păpușarii La CCJ-ul de sâmbătă a fost prezent și fostul lider pedelist Stelian Duțu. „Nu sunt păpușarul acestei reuniuni”, și-a început el discursul. Ajuns ceva mai târziu la eveniment, prezența lui Duțu a fost, la început, discretă. De undeva din rândul trei, precum Marlon Brando în controversatul rol al „Nașului”, dar păstrând proporțiile, desigur, Duțu a ascultat discursurile celor care, de la prezidiu, criticau în termeni duri conducerea județeană coordonată de Popescu. Și pentru că cel care a fost, timp de 14 ani, liderul PD-L Constanța încă electrizează mul-țimea, Duțu a luat, și el, cuvântul, în cadrul CCJ-ului. „Uneori, vara, în Constanța vine circul. A venit circul și la PD-L Constanța: cu ursul, cu lipitorile, cu lingușitorii”, a caracterizat și Duțu actuala conducere a BPJ. El a criticat, de asemenea, modul în care s-a desfășurat campania electorală a PD-L pentru alegerile locale din Constanța, precizând și că mulți dintre primarii din județ îi plâng pe umăr din cauza problemelor cu care se confruntă și, mai cu seamă, a lipsei de sprijin din partea partidului. Interesant de remarcat este că, deși a participat la eveniment, Stelian Duțu a lăsat să se înțe-leagă foarte clar că se dezice de persoana lui Dănuț Moisoiu, amintind în acest sens numeroa-sele acuzații care i s-au adus acestuia vizavi de relațiile sale cu edilul PSD Radu Mazăre. „Eu știu că el (n.r.- Dănuț Moisoiu) l-a susținut pe Mazăre în foarte multe ocazii”, a mai menționat Duțu. În încheierea discursului, Duțu a decla-rat, ceva mai entuziast: „Dacă vă veți desemna azi o nouă condu-cere interimară, să o faceți din inimă și cu încrederea că merită”. Cu Duțu, doar în istorie Discursul lui Duțu nu a convins prea mult. În cadrul conferinței de presă de duminică, liderii nou aleși au ținut să menționeze că afirmațiile fostului lor lider au un caracter pur personal și în cea mai mare parte ei nu le împărtășesc. Ei au adăugat însă că nu cred că este necesară excluderea lui Duțu din partid. „Rămân alături de noi oameni precum Duțu”, a menționat Chirilă, completând că fostul lider a construit partidul, dar că nu trebuie ca tot de numele lui să se lege și viitorul formațiunii politice. Tănase Barde a ținut să menționeze și el că noua conducere nu are nimic nici cu Elena Udrea. „A fost dezinformată. Dacă a făcut o greșeală, aceea a fost că s-a încrezut prea mult în Ion Popescu”, a precizat Barde. Verdict final: BPN La conferința de presă de ieri, noii lideri pedeliști au ținut să mai facă o precizare. „PSD nu are nimic de-a face cu situația actuală din PD-L Constanța”, a spus Barde. „Mi se pare aberant ca cineva să creadă astăzi că Radu Mazăre a putut aduna 632 de membri PDL ca să decidă ce dorește el. Poate să controleze una, două, trei organizații, dar nu un partid”, a mai adăugat Barde. Conducerea PD-L Constanța desemnată sâmbătă va înainta astăzi la BPN deciziile și rezoluția adoptate în ședința din week-end. Membrii noului BPJ se arată foarte încrezători că vor găsi sprijin la conducerea centrală a partidului. „Am mare încredere în discernământul membrilor BPN”, a declarat prim-vicepreședintele Dumitru Bocai, dând exemplu, totodată, situații similare de la alte organizații din țară. Următorii pași ar fi, potrivit lui Chirilă, convocarea unui nou Consiliu de Coordonare Locală la organizația municipală și stabilirea listelor pentru candidaturile la parlamentarele din toamnă. Tot ceea ce i se reproșează lui Popescu pare a fi lipsa de comu-nicare cu partidul, conducerea desemnată sâmbătă de CCJ criticând faptul că avocatul și-a alcătuit echipa de unul singur, cu pixul în mână, fără să se consulte și cu membrii de partid. La fel s-a întâmplat, spun ei, și în cazul excluderilor de până acum. Maziliții, reveniți în scenă Cei 23 de foști pedeliști care, potrivit deciziei CCJ-ului de sâmbătă, au fost reconfirmați în rândurile PD-L Constanța, sunt (în ordinea excluderii): Dănuț Moisoiu, Narciz Amza, Mădălina Popa, Remus Macovei, Mihai Bobe, Marian Dobrea, Dan Diaconescu, Alexandru Crăciun, Dumitru Dună, Vladimir Colțeanu, Mihai Petre, Florin Gheorghe, Diane Vancea, Tănase Barde, Victor Fiacescu, Claudiu Stratulat, Mioara Safciuc, Constantin Chirilă, Silviu Matei, Bogdan Teodorescu, Andreea Ion, Emilia Ursein și Ioan Omocea.