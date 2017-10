Pavilionul Expoziţional - un proiect „sine die“

Pavilionul Expozițional - un proiect „sine die“

# În timp ce în Yalova, turcii construiesc un centru cultural pe patru nivele, în mai puțin de un an, impunătorul obiectiv de la malul Mării Negre, început în 2003, trebuia finalizat în martie 2005, a fost amânat pentru aprilie 2008, iar ieri, Nicușor Constantinescu a anunțat că inaugurarea ar putea avea loc undeva între 15 septembrie și 1 octombrie. „În funcție de vreme”… Potrivit unui proiect recent inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor, Constanța ar trebui să fie, în viitor, capitala economică a regiunii sud-est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea). Vechea cetate a Tomisului ar urma să fie, în baza unui proiect cu fonduri europene, una dintre cele opt capitale ale României, alături de București, Timișoara, Ploiești, Craiova, Cluj-Napoca, Brașov și Iași. Aspirații mărețe dar care par greu de atins pentru județul de la malul Mării Negre dacă ne gândim că spinoasa problemă a Pavilionului Expozițional a făcut din Constanța un perdant la capitolul accesarea fondurilor europene, lăsând o pată pe obrazul urbei tomitane mulți ani de acum înainte. Proiectul a demarat în 2003, din fonduri europene, și se arăta a fi prima mare realizare a constănțenilor în domeniu. Proiectul a fost accesat și demarat pe vremea când la conducerea CJC se afla Stelian Duțu. Odată cu venirea în fruntea județului a echipei PSD și a lui Nicușor Constantinescu, lucrările au fost întrerupte. Factorul de decizie a fost nimeni altul decât Consiliul Județean Constanța, iar Nicușor Constantinescu susține astăzi că Inspectoratul de Stat în Construcții a dispus sistarea lucrărilor invocând neconformități cu proiectul. Dacă inițial termenul de finalizare a lucrărilor era martie 2005, după reluarea lucrărilor, de către o a doua firmă, Pavilionul ar fi trebuit să fie gata în aprilie 2008. În prezent, încă se lucrează la Pavilionul Expozițional, sistarea lucrărilor a atras după sine retragerea fondurilor europene, Uniunea Europeană imputând totodată statului român suma de 1,2 milioane de euro. Pentru a continua totuși proiectul, Consiliul Județean Constanța a ales să contracteze un credit de opt milioane de euro de la o bancă din străinătate îndatorând județul pentru următorii aproximativ 20 de ani. Datele tehnice ale impunătoarei clădiri sunt, potrivit schiței de pe pagina web a CJC: suprafața construită la sol - 4511 mp, suprafața desfășurată de 7.623 mp la parter și etaj. Pavilionul va dispune de trei corpuri distincte: sala de expoziție de 4.883 mp (din care 2.361 mp la parter), corp administrativ cu spații pentru servicii ca centru de presă, schimb valutar, cinci birouri firme, alimentație publică, depozite, centrală termică și de ventilație, grupuri sanitare. La etaj, sală de conferințe cu 250 de locuri, cabinet medical, secretariat, birouri, atelier reparații, iar holul va avea o suprafață de 347 mp. Dosarul ce va să fie În prezent, Pavilionul Expozițional face obiectul unui dosar care se găsește la DNA (243/2006) și care, potrivit surselor din cadrul direcției, citate de NewsIn, urmează să fie trimis în judecată. Potrivit NewsIn, „DNA cere Înaltei Curți de Casație și Justiție să admită ca dosarul în care președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, ce va fi trimis în judecată pentru „Afacerea Pavilionul Expozițional”, să fie soluționat de o instanță din alt județ decât Constanța. Înalta Curte de Casație și Justiție va lua în discuție cererea DNA în ședința din 6 august”. Pornind de la acest citat și mizând pe superficialitatea unora, Nicușor Constantinescu a con-vocat ieri o conferință de presă în cadrul căreia a reiterat atacurile dure la adresa procurorilor DNA, acuzându-i pe aceștia că cer strămutarea unui dosar care de fapt nu există la nicio instanță constănțeană, în prezent. Perfect adevărat, iar citatul de mai sus confirmă cele spuse de Constantinescu ieri. Dosarul nu se află încă la instanță, ci la DNA. Scopul ieșirii lui în public a fost însă acela de a face valuri, din nou, de a poza în victimă, susținând că din acuzator devine acuzat și de a abate atenția celor mulți de la un dosar „ce va fi trimis în judecată”. Noi și alții… Dar, așa cum a afirmat ieri președintele CJC, constănțenii s-ar putea să participe la inaugu-rarea controversatului Pavilion Expozițional undeva între 15 septembrie și 1 octombrie. Asta însă numai „în funcție și de vreme” (?!), a ținut să menționeze Nicușor Constantinescu, lăsând să se înțeleagă că nimic nu este sigur. După mai bine de cinci ani, constănțenii poate vor avea parte de mai multă cultură odată cu inaugurarea Pavilionului Expozițional (între noi fie spus, o clădire nouă, oricât de impunătoare ar fi ea, nu revigorează viața culturală a unui oraș precum Constanța). După mai bine de cinci ani de lupte politice, constănțenii vor pleca și capul și probabil vor deschide larg și buzunarul pentru nesăbuința unora de a da cu piciorul primului mare proiect european din județul Constanța. Iar dacă noi distrugem teatre, sub pretextul că le reorganizăm, mai dăm cu piciorul și la niște milioane bune de euro, doar pentru că provin pe filiera adversarului politic cel mai aprig, alții alocă fonduri din propriul buzunar și acordă o atenție sporită vieții culturale a urbei. Este cazul localității Yalova, un orășel din nord-vestul Turcie, pe malul Mării Marmara, cu o populație de aproximativ 80.000 de locuitori, dar cu o viață culturală de invidiat. Orașul a fost marcat de cutremurul din august 1999, când au murit aproximativ 5.000 de oameni. Localitatea a renăscut, însă, în scurt timp și asta grație implicării autorităților și solidarității oamenilor. După reconstrucția a mii de locuințe pentru sinistrații rămași pe drumuri la acea vreme, a venit acum rândul unui centru cultural. Numai că al lor a fost început în urmă cu doar câteva luni, în prezent a fost turnată temelia și finalizată construirea subsolului. „Finalizarea construcției a fost estimată în luna decembrie a.c. iar în prezent temelia și construirea subsolului a necesitat 400 tone de fier beton. Suprafața totală a clădirii este de 10.224 mp iar construcția se va efectua pe 4.000 mp. Construcția este prevăzută cu patru etaje prin susțineri din hotel”, scriu cotidianul local „Haberci” și www.faryalovada.com. „În legătură cu demararea proiectului, primarul Yalovei, Barbaros Binicioglu, a declarat: „Acest centru cultural va reprezenta identitatea Yalovei. Clădirea va adăposti o sală multifuncțională cu o capacitate de 600 de locuri ideală pentru buna desfășurare a activităților cultural artistice de orice gen: spectacole de teatru, concerte, conferințe. După finalizarea construcției activitățile culturale, artistice, de formare și sociale se vor desfășura laolaltă”, se mai menționează în cele două publicații. Epilog… Așadar, orice proiect de anver-gură care nouă ne dă bătăi de cap pentru alții pare mult mai ușor de realizat. Dacă noi nu găsim niciodată fondurile necesare sau atunci când le avem le politizăm și le dăm cu piciorul dintr-un orgoliu prostesc, alții depășesc barierele politice, astfel încât puterea și opoziția subscriu la unison pentru interesul cetățenilor. Dacă pentru construcția unei clădiri le-au trebuit cinci ani, cât le va trebui oare aleșilor noștri să accepte un proiect atât de îndrăzneț precum cel de a transforma Constanța într-una din cele opt capitale ale României? Proiectul face parte din Programul Operațional Regional elaborat de Guvern și care are ca scop dezvoltarea echilibrată a tuturor regiunilor țării pentru a nu mai exista diferențe majore între Capitală și restul țării. Se urmărește îmbunătățirea infrastructurii de transport regional și local și a celei sociale, sprijinirea mediului de afaceri, promovarea turismului și asistența tehnică. Este o inițiativă îndrăzneață dar care aparține însă unui guvern liberal și se adresează unui fief pesedist, îndrăcit, înrăit și gata, parcă, uneori, să declare Constanța stat în stat…