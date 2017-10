Patru procente îi aruncă în aer pe peremişti

Patru procente îi aruncă în aer pe peremiști

Duminică seara, după anunțarea rezultatelor preliminarii, după închiderea urnelor, liderul PRM Corneliu Vadim Tudor a anunțat că își va înainta demisia din Parlamentul României. Decizia președintelui PRM a venit în urma rezultatului obținut de partidul său în alegerile pentru Parlamentul European, peremiștii clasându-se sub pragul electoral. Vadim a mai menționat că va cere tuturor deputaților și senatorilor PRM să îl urmeze. De asemenea, Vadim a anunțat că cine va prefera Parlamentul va rămâne independent. Decizia lui Vadim i-a luat pe nepregătite și pe senatorii și deputații PRM care, începând de ieri, se împart în demisionari și demiși. În prezent se vorbește despre organizarea unui congres, la finele săptămânii, care să lămurească lucrurile în PRM. Buruiană, parlamentar independent Ieri dimineață, fostul euro-parlamentar Daniela Buruiană și-a dat demisia din funcția de secretar executiv al partidului, adăugând că cineva din conducere trebuie să își asume responsabilitatea pentru eșecul înregistrat de PRM. Buruiană a mai adăugat că partidul are „o conducere centrală iresponsabilă, anchilozată de un grup de bătrânei”. Daniela Buruiană a declarat, de asemenea, că nu va renunța la PRM, dar nici nu își va da demisia din Parlament, acest lucru fiind în opinia sa echivalent cu trădarea electoratului care a votat în favoarea partidului său timp de 17 ani. Tot ieri, dar după-amiază, Buruiană a fost exclusă din PRM. Potrivit fostului europarlamentar, în spatele acestei excluderi stă vicepreședintele executiv Lucian Bolcaș, care, spune Buruiană ar fi făcut presiuni asupra lui Vadim în acest sens. Comănici acuză… La Constanța, PRM a obținut 3,53% la alegerile pentru Parlamentul European. Și asta în condițiile în care, înainte de alegeri, peremiștii ajunseseră cu estimările, la un moment dat, la 7% pe plan local. Scorul obținut la Constanța este sub media pe țară, dar organizația județeană nu își asumă răspunderea pentru acest eșec. Contactat telefonic ieri, președintele PRM Constanța, Radu Comănici, ne-a declarat că situația, implicit cea de la Constanța, se va analiza în congresul care ar putea avea loc la sfârșitul acestei săptămâni. Referitor la eșecul înregistrat la Constanța, Comănici a declarat: „coordonarea campaniei electorale s-a făcut de la centru”. Dacă scorul de 3,53% înregistrat la Constanța nu părea să îl afecteze prea mult pe liderul peremist constănțean, el mulțumindu-se să aștepte congresul, probabil convins că și de această dată vor plăti alții pentru activitatea lamentabilă a organizației de aici, Radu Comănici s-a arătat foarte indignat când am adus în discuție o posibilă înlocuire a sa de la conducerea organizației județene a PRM. „Da’, ce, ai tu informații despre asta? Cine ți-a spus? E o șerpuială pe la urechile tale…”, a izbucnit, ieri, Comănici care a continuat cu o serie de acuze și încercând să găsească un vinovat pentru scorul înregistrat la Constanța chiar și în presă. „Pe mine să nu mă bagi în aceeași troacă cu președintele Băsescu sau cu piticul electrocutat”. (n.n. Stelian Duțu), a mai adăugat Comănici, vizibil iritat la gândul că eșecul de la europarlamentare ar putea să îl scoată la pensie din partid.