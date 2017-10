Patru persoane, arestate pentru că plănuiau atentate la New York

Ştire online publicată Vineri, 22 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Patru persoane au fost arestate și inculpate pentru că au planificat atacuri teroriste împotriva unor obiective militare și împotriva unei sinagogi din New York, a anunțat miercuri un procuror, relatează AFP. Cei patru, toți născuți în Statele Unite, au fost arestați „sub acuzația de complot pentru provocarea unor explozii în apropierea unei sinagogi din cartierul Riverdale din Bronx și pentru a trage asupra unor avioane militare staționate la baza Gărzii Naționale pe aeroportul Stewart din Newburgh, New York, folosind rachete sol-aer Stinger”, potrivit unui comunicat. Pentru a obține aceste arme, persoanele arestate, care locuiau în New York, au fost în contact cu un informator FBI, care a furnizat grupului „o rachetă inactivă și explozibili inerți”, au spus oficialii. Suspecții erau supravegheați de anul trecut. Este vorba despre James Cromitie, alias Abdul Rahman, David Williams, cunoscut drept Daud, Onta Williams, alias Hamza, și Laguerre Payen, alias Amin și Almondo.