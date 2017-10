Patru persoane, ARESTATE după ce au piratat "Game of Thrones"

Ştire online publicată Marţi, 15 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția din India arestat patru persoane suspectate că au difuzat înainte de lansarea oficială la nivel global, un episod din popularul serial "Game of Thrones".Poliția din India a arestat patru persoane suspectate că au difuzat un episod nelansat din popularul serial fantasy Game of Thrones. Trei dintre persoanele acuzate sunt angajați ai companiei Prime Focus Technology, în timp ce una este fost angajat.Prime Focus, o companie cu sediul în Mumbai, ce stochează și procesează serialul HBO pentru site-ul de streaming online din India, Hotstar, au depus o plângere la poliție. Serialul fantasy este deja cel mai piratat serial din istoria televiziunii.Episodul 4 al celui de-al 7-lea sezon a apărut ilegal online pe 4 august, cu câteva zile înainte de lansarea sa oficială la nivel global.erialul produs de HBO a fost piratat de mai multe ori de-a lungul anilor. Cel mai recent, un grup de pirați informatici au declarat că au furat 1,5TB de date, care ar include episoadele "Ballers", "Room 104" și scenarii din episoadele "Game of Thrones". Luni, aceștia au difuzat online o parte din materialele nelansate.Arestările de luni au legătură cu episodul care a fost difuzat ilegal, nu cu cele mai recente acțiuni ale piraților informatici.Cele patru persoane au fost acuzate penal și vor fi reținute până pe 21 august, conform autorităților din India."Game of Thrones" este seria cea mai longevivă, produsă și difuzată de HBO. Al șaselea sezon a avut o medie de 25 de milioane de telespectatori, ceea ce l-a făcut cel mai vizionat serial difuzat de către postul tv.Serialul "Urzeala tronurilor", premiat cu Emmy și bazat pe romanele lui George R. R. Martin, a fost cel mai piratat serial de televiziune din anul 2015, cu aproximativ 14,4 milioane de downloadări ilegale, conform variety.com.Dacă episodul final din al cincilea sezon al serialului "Urzeala tronurilor" a generat cea mai mare audiență din istoria acestui show TV, cu o medie de 8,11 milioane de telespectatori, în SUA, premiera sezonului VI pe HBO a fost privită nu mai puțin de 10.7 milioane de telespectatori, conform Hollywood Reporter.Încă de la lansare, "Urzeala tronurilor" a devenit un fenomen global și cel mai iubit serial din istoria HBO. În 2016, serialul a fost cel mai căutat produs de televiziune de pe motorul de căutare Google și cel mai dezbătut serial pe conturile rețelei de socializare Facebook din Statele Unite.