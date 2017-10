Patru milioane de copii trăiesc în condiţii inumane, în Haiti

Patru milioane de copii trăiesc în condiții inumane, în Haiti

Ştire online publicată Joi, 13 Ianuarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Patru milioane de copii din Haiti continuă să sufere din cauza accesului dificil la apă potabilă, salubritate, asistență medicală și educație, iar 380.000 dintre ei locuiesc încă în tabere supraaglomerate, a anunțat UNICEF, ieri, la un an de la cutremurul devastator. UNICEF arată în raportul „Copiii din Haiti: după un an - calea lungă de la ajutorare la redresare” că, deși eforturile de ajutorare și de redresare ale haitienilor și ale comunității internaționale au fost ieșite din comun, procesul de redresare se află abia la început. „Copiii au avut de suferit în mod special și continuă să sufere enorm din cauza crizelor care s-au succedat în 2010 și încă nu se bucură pe deplin de dreptul lor la supraviețuire, sănătate, educație și protecție. Haiti are o serie de probleme majore de ordin instituțional și sistemic, existente dinaintea cutremurului, pentru rezolvarea cărora nu este suficient un simplu răspuns de urgență. Astfel, se pune și mai mult accent pe faptul că organizații precum UNICEF trebuie să dezvolte și să consolideze intervenții structurale care vor pregăti cum se cuvine țara și locuitorii săi pentru viitor”, a declarat Francoise Gruloos - Ackermans, reprezentantul UNICEF în Haiti. Organizația susține că sunt necesare investiții în soluții durabile pentru poporul haitian, în condițiile în care accesul la apă, salubritate și igienă era în declin înainte de 12 ianuarie 2010, doar 19% dintre haitieni având acces la instalații sanitare de bază în 2006, în scădere de la 29% în 1990. În acest context, UNICEF arată că a pus la dispoziție mai bine de 11.300 de latrine deservind peste 800.000 de persoane și că zilnic, sunt vidanjate peste 600 de latrine.