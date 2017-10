Pastorala la Învierea Domnului - 2008

Ştire online publicată Sâmbătă, 26 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului Iubitului nostru cler, cinului monahal și dreptmăritorilor creștini din de Dumnezeu păzita Arhiepiscopie a Tomisului, Har vouă și pace de la Domnul, iar de la Noi, arhierească binecuvântare. Hristos a Înviat! Iubiți mărturisitori ai Învierii Domnului, Învierea Domnului nostru Iisus Hristos este cea mai mare, cea mai vestită și slăvită minune, fiind cununa Sfintei Evanghelii și centrul credinței și al vieții noastre duhovnicești. Prin Înviere păcatul și moartea s-au nimicit, iar neamul omenesc s-a mântuit; întunericul și împărăția iadului s-au risipit, și în noi, a început împărăția lui Dumnezeu ca arvună a vieții celei veșnice. De la Adam până la Hristos, moartea a împărățit asupra oamenilor. Cu Învierea lui Hristos s-a sfârșit împărăția morții, căci păcatul a robit vremelnic omenirea. Prin moarte și Înviere, Hristos a călcat moartea, arătându-Se a fi Viața cea veșnică, împărtășită întregii omeniri. Mormintele s-au deschis la Învierea Domnului și mulți drepți intrând în Sfânta Cetate s-au arătat mărturisind pe Hristos Cel ce i-a scos din iad și i-a chemat din groapă. Hristos, prin Înviere, ne cheamă la o nouă condiție a existenței noastre. Moartea nu mai este înfricoșătoare, căci nu mai trimite sufletul în iad. Chiar sfârșitul veacurilor nu mai este spaimă, ci chemare binecuvântată la bucuria comuniunii: Veniți binecuvântații Tatălui Meu, de moșteniți Împărăția Cerurilor cea gătită vouă. Prin Hristos Cel înviat trupurile oamenilor se duc în pământ ca să răsară fără stricăciune, iar sufletele se duc la Tatăl pentru a se odihni în slava Sa. De aceea Hristos este numit după Înviere: Cel întâi născut din morți (Col. 1, 18) și începutul învierii celor adormiți. Dreptmăritorilor creștini, După Înviere, Hristos vine alături de ucenici în rugăciune, purtând pe trupul Său realitatea Răstignirii și a Învierii. El intră prin ușile încuiate și îi încredințează pe ucenici de biruința asupra suferinței și a morții, așa cum ne încredințează și pe noi Sfântul Ioan Gură de Aur: Căci cei ce erau ieri și alaltăieri robi ai păcatului și lipsiți de toată îndrăzneala, supuși tiraniei diavolului, adunați și încarcerați ca niște prizonieri, iată, azi au fost primiți în rânduiala firii lor. Lepădând povara păcatelor și îmbrăcând haina împărătească, se iau la întrecere cu însăși strălucirea cerului, căci primind lumina cea neînserată a Învierii copleșesc privirile celor ce se uită la ei. Iubiți fii duhovnicești, Bucuria Învierii să o trăim din toată ființa noastră de la copii și tineri la vârstnici. Astăzi noi am înviat cu toții! În sufletele și în trupurile noastre să răsară mugurii nădejdii că toți trebuie să devenim fii ai Învierii în Hristos. Hristos a murit și a înviat ca și noi străbătând veacul acesta și ajungând la capătul ostenelilor vremelnice ale acestei vieți, să trecem la viața cea veșnică. Mai mult decât acestea, noi, cei ce trăim pe pământul apostolic al Sciției Mici de odinioară, frumoasa și sfânta grădină a Dobrogei de azi, să ne curățim simțirile ca să auzim în taină glasul inconfundabil al părintelui duhovnicesc al tuturor românilor, Sfântul Apostol Andrei, care aici a rostit strămoșilor: Am aflat pe Mesia și L-am adus vouă Mântuitor. Avem Calea adusă de Sfântul Apostol Andrei prin îndemnul evanghelic: Învățați-vă și povățuiți-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea și buna cuviință. Și să nu fiți datori unii altora decât cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Vă îndemn să vă hrăniți toți din potirul nesfârșit al credinței! Nu dați loc mâniei, ci împărtășiți-vă unii altora bucuria, iertându-vă orice aveți unul împotriva altuia, căci Hristos, pe noi toți cei ce eram ținuți sub păcat, ne-a iertat îmbrățișându-ne frățește și înălțându-ne la Părintele nostru Cel ceresc. Să ne deschidem ușa inimilor noastre ca, primind flacăra credinței, să ne aprindem sufletul și mintea cu cele mai alese, cele mai înălțătoare și cele mai puternice cuvinte rostite vreodată pe acest pământ dobrogean de către Sfântul Apostol Andrei: Hristos a înviat! Al vostru arhipăstor și de tot binele rugător către Hristos Cel înviat a treia zi din morți, † TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului