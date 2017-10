Paştele şi 1 Mai pe litoral, între 235 şi 1.100 de lei

Paștele și 1 Mai pe litoral, între 235 și 1.100 de lei

Profitând de faptul că în 2008 data la care se sărbătorește Paștele se află la doar câteva zile distanța de Ziua Muncii, prilej cu care foarte mulți turiști vin pe litoral pentru a petrece o mini vacanță, hotelierii din stațiunile constănțene și-au adaptat ofertele astfel încât să includă în pachetele turistice ambele evenimente. Astfel, spre exemplu, pentru un sejur petrecut la hotelul Scala din Constanța, în perioada 26 aprilie - 4 mai, un turist va trebui să scoată din buzunar puțin peste 1.800 de lei pentru două persoane. Oferta include pe lângă cazarea propriu-zisă și un prânz festiv în prima zi de Paști. O altă variantă, de data aceasta ceva mai scumpă, în principal datorită faptului că în pachet este inclus și micul dejun, tot la un hotel de patru stele, poate ajunge chiar și până la 2.300 de lei pentru două persoane. „Este primul an de la înființarea hotelului când am putut pune la dispoziția turiștilor o astfel de ofertă. Până în momentul de față, pentru intervalul respectiv hotelul este rezervat turiștilor în proporție de 90%. În plus, un aspect important pentru noi îl reprezintă faptul că multe dintre rezervările făcute vin din partea turiștilor străini”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul hotelului Splendid din stațiunea Mamaia. În cazul hotelurilor din Mamaia cu o clasificare mai mică, de trei stele spre exemplu, un sejur în intervalul 25 aprilie - 4 mai costă 50 de lei de persoană pe noapte, fără masă, și 115 lei pe zi de persoană, în cazul în care se optează pentru o pensiune completă. Prețuri aproximativ asemănătoare sunt practicate și în Mangalia unde, pentru un sejur de opt nopți, un turist va trebui să plătească câte 925 de lei de persoană. În această ofertă sunt incluse, pe lângă cazare, micul dejun, cina, cina tradițională de Înviere și dejunul în prima zi de Paște. În plus, se poate adăuga și participarea la evenimentele pregătite de autoritățile locale cu această ocazie, care se vor desfășura pe plajă. O ofertă la fel de avantajoasă este disponibilă în stațiunea Eforie Sud, unde cazarea pentru cinci nopți într-un hotel de trei stele îl costă pe un turist între 235 de lei de persoană, în cazul în care dorește doar micul dejun, și 425 de lei, în cazul în care optează pentru pensiune completă. De asemenea, în stațiunea Venus, aceeași ofertă turistică, de data aceasta într-un hotel de patru stele, costă 375 de euro pentru două persoane, în care turistului i se asigură, pe lângă masa tradițională de Paște, și acces la piscina hotelului și loc de parcare. Opțional, dacă timpul îi permite, turistul poate chiar solicita efectuarea de excursii fie la o podgorie, fie un tur al litoralului în care să fie vizitate principalele obiective turistice ale județului, sau chiar să participe la lecții de echitație, parașutism sau de zbor.