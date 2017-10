„Paşte pe Litoral“ - un „real succes“ doar pe hârtie

„Paște pe Litoral“ - un „real succes“ doar pe hârtie

Numărul turiștilor pe litoral, în perioada 18 - 20 aprilie, a fost de aproximativ 12.000, cea mai mare parte alegând stațiunea Mamaia, se anunță într-un comunicat de presă al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului „Litoral”. În timp ce hotelurile din nordul litoralului au înregistrat un grad de ocupare de circa 50%, cele din sud au fost aproape goale. 70% din turiștii prezenți în week-end pe litoral au ales stațiunile din nord, în special Mamaia, unde au fost organizate diferite evenimente. Pe de altă parte, președintele Federației Patronale din Turismul Românesc, Daniel Vasilescu, susține că pe litoral au fost cazați doar 1.800 - 2.000 de turiști. Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) din România, aproximativ 25.000 de turiști au ales stațiunile din afara țării. 60% din aceștia au preferat Grecia și Bulgaria. În 2008, peste 35.000 de români și-au petrecut minivacanța de Paște și 1 Mai în Grecia, Bulgaria și Turcia. Prețul mediu al pachetelor turistice achiziționate de români cu ocazia minivacanței de Paște a fost de 300 de lei pentru destinațiile interne și 250 de euro pentru cele externe. „Paștele pe litoral e un prim pas pentru o tradiție pe care o dorim de lungă durată. Mă bucur să văd că, deși este primul an, sunt destui cei care au ales să sărbătorească Paștele pe litoral. Am încercat ca totul să fie pe gustul tuturor și îmi doresc ca, începând de acum, să fie mai atractiv. Eu sunt un turist de 1 mai și de Paște și am suferit să văd că românii aleg să plece în alte țări de aceste sărbători. Ne așteptăm ca în următorii ani, venitul la mare, de Paște, să fie o tradiție și tot mai mulți turiști să se îndrepte către litoralul românesc”, a declarat ministrul turismului, Elena Udrea la Târgul de Tradiții Românești din stațiunea Mamaia. Următorul eveniment va fi minivacanța de 1 - 2 mai, de pe litoral, când sunt așteptați în stațiunile de la malul Mării Negre, inclusiv Costinești și 2 Mai, aproximativ 20.000 de turiști. Numărul celor care vor alege străinătatea ar putea ajunge tot la 20.000. Potrivit ANAT, operatorii speră să vândă peste 70.000 de pachete turistice pentru destinațiile interne, de Ziua Internațională a Muncii. Tot în această perioadă, va fi lansat și noul imn turistic al României.