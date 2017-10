Paşapoarte româneşti false, folosite de mii de imigranţi ca să intre în Marea Britanie

Pașapoarte românești false, folosite de mii de imigranți ca să intre în Marea Britanie

Ştire online publicată Vineri, 24 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

O rețea infracțională internațională a permis intrarea a mii de imigranți ilegali, din Rusia, Ucraina și Europa de Est, în Marea Britanie, folosind pașapoarte românești false, arată o anchetă jurnalistică a The Times, scrie News.ro.Potrivit reporterilor britanici, banda încasa 1.000 de lire sterline pentru furnizarea unui pașaport românesc, care îi permite cumpărătorului să lucreze în orice stat membru UE. Un jurnalist al publicației londoneze, Kateriba Kravtsova, a reușit să contacteze membrii grupării, care au publicat anunțuri cu pașapoarte românești de vânzare într-un ziar în limba rusă din Marea Britanie. Kravtsova s-a întâlnit la Londra cu un intermediar, Oleg Grișko. Acesta s-a lăudat că mii de oameni din alte țări au primit cetățenie română cu ajutorul său și chiar i-a prezentat un fost client jurnalistei…„Este aproape legal”, a adăugat el. Grișko a ajutat-o pe jurnalista sub acoperire să meargă în România, unde s-a întâlnit cu creierul operațiunii, Grigori Volkov, care s-a lăudat în fața jurnalistei că a procesat zece cereriîntr-o singură dimineață. Volkov, care are șapte cetățenii, a dus-o pe Kravtsova la Biroul Teritorial al Autorității Naționale pentru Cetățenie din Galați, unde a fost audiată.„Sub privirile complicilor săi, Grigori Volkov le-a împărțit pachete de documente celor care au plătit să obțină cetățenie română, ilegal, pentru a-și îndeplini visul unei vieți în Marea Britanie, Germania sau Italia”, a scris reporterul britanic. „Acest oraș de frontieră (n.r. - Galați) a devenit o ușă din spate către bogățiile Uniunii Europene”, a adăugat jurnalista.De la ridicarea restricțiilor de pe piața muncii pentru români, în 2014, 350.000 de români s-au angajat în Marea Britanie, scrie The Sun.