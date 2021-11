Parlamentul israelian a adoptat primul buget de stat după trei ani

„După ani de haos, am format un guvern, am învins (coronavirusul) Delta şi, acum, Domnul fie lăudat, am trecut un buget pentru Israel”, a adăugat el, potrivit Reuters.





Votul pentru buget este considerat primul test adevărat pentru coaliţia lui Naftali Bennett, care i-a succedat în iunie lui Benjamin Netanyahu la conducerea guvernului.





Deşi dezbaterile în Knesset s-au prelungit până noaptea târziu, iar votul a intervenit abia la ora 05:00 (03:00 GMT), comentatorii subliniau joi dimineaţă că bugetul pe 2021 a trecut fără mare dificultate.





Un eşec al trecerii bugetului până la 14 noiembrie ar fi dus la necesitatea convocării de noi alegeri. Dezbaterile urmează să se reia mai târziu în cursul zilei în vederea unui vot pentru bugetul pe 2022.





