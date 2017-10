Parlamentul European a votat pentru ridicarea imunităţii lui Marine Le Pen

1

TRAIASCA ROMANIA INDEPENDENTA

Asta este vina Marinei Le Peen ca a publicat pe Twitter crime abominabile comise de monstrii de la statul islamic ? Am ajuns mai rau decat era in perioada comunista, cand se primea ani grei de inchisoare pentru rostirea adevarului. Globalisto-comunisti se simt incoltiti din toate partile , nu vor ca Marin Le Pen sa castige cumva alegerile din Franta. Statele Unite le-au pierdut, Anglia au pierduto prin Brexit. Oameni incep sa se trezeasca, au vazut unde duce politica de deznationalizare. UE nu mai are zile multe, sunetul clopotelor se aud din ce in ce mai aproape. Traiasca statele nationale , libere si independenta. Moarte UE.