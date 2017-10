Parlamentul de la Londra va dezbate o PETIȚIE care cere un al doilea referendum despre BREXIT

Marţi, 12 Iulie 2016

Parlamentul britanic va dezbate pe 5 septembrie petiția prin care peste 4 milioane de persoane cer organizarea unui al doilea referendum privind apartenența țării la Uniunea Europeană, însă nu va lua o decizie în legătură cu repetarea votului, transmite Reuters preluată de Agerpres.Informația a fost oferită printr-un comunicat al Westminster Hall.Petiția, care a fost postată pe internet înaintea datei referendumului, 23 iunie, cerea organizarea unei noi consultări dacă tabăra învingătoare va obține sub 60% din voturi, iar rata de participare va fi de sub 75%.Pe 23 iunie, alegătorii s-au pronunțat în procent de 51,9 pentru ieșirea din Uniune, în cadrul unui referendum cu o prezență de 72,2%.Premierul desemnat Theresa May, care îi va locul lui David Cameron miercuri, a exclus deja o nouă consultare a alegătorilor, subliniind că 'Brexit înseamnă Brexit'.Comisia pentru petiții a parlamentului a precizat că a decis să ia în dezbatere petiția datorită numărului mare de semnături, dar a subliniat că nu va sprijini convocarea unui nou referendum.'Dezbaterea le va permite membrilor parlamentului să prezinte un spectru larg de opinii în numele alegătorilor lor. La finalul dezbaterii, un ministru din guvern va răspunde problemelor ridicate', se arată în comunicatul comisiei.Acesta subliniază că 'o dezbatere în Westminster Hall (parlament) nu are puterea de a modifica legea și nu se va încheia cu o decizie a Camerei Comunelor cu privire la organizarea sau nu a unui al doilea referendum'.Parlamentul britanic are obligația de a lua în discuție orice petiție care întrunește peste 100.000 de semnături.