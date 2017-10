Parlamentul britanic, undă verde pentru Brexit. Sute de mii de români din Regat, în pericol

Ştire online publicată Miercuri, 15 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Calea declanșării divorțului de Uniunea Europeană a fost deschisă de Parlamentul britanic, luni seară. Legea intră în vigoare după ce va fi promulgată de Regină. Pentru românii care trăiesc în Marea Britanie, asta înseamnă că nu vor avea drepturile asigurate după Brexit. La fel se va întâmpla și cu ceilalți cetățeni ai Uniunii Europene din Regat.A fost decizia parlamentarilor de la Londra, care i-au conferit premierului Theresa May dreptul de a activa Articolul 50. Camera Lorzilor a acceptat legea așa cum a fost votată luni seară și de Camera Comunelor, iar aceasta urmează să intre în vigoare după ce va fi aprobată și de regină. Ulterior, Guvernul Theresa May va putea înștiința oficial Bruxellesul cu privire la decizia de ieșire din Uniunea Europeană.Între timp, scoțienii încearcă să se rupă din nou de Londra și au anunțat că au început pregătirile pentru un nou referendum de independență, al doilea din ultimii trei ani.Camera Comunelor a respins ultimele două amendamente ce stăteau în calea Brexitului. Unul prevedea că cetățenii din Uniunea Europeană care trăiesc în Regat își vor păstra drepturile și după Brexit, iar al doilea dădea Parlamentului de la Londra un cuvânt de spus în acordul negociat cu Bruxellesul.Câteva ore mai târziu, Camera Lorzilor a acceptat legea așa cum a fost votată de Camera Comunelor.Imediat ce va fi promulgată de regină, legea va intra în vigoare, apoi premierul Theresa May poate declanșa oricând procedura de ieșire din blocul comunitar. Purtătorul său de cuvânt a insistat că acest lucru se va întâmpla la sfârșitul lunii martie.După momentul declanșării Brexitului, Theresa May are doi ani să încheie un acord cu Uniunea Europeană. Mulți se întreabă ce se va întâmpla dacă dis-cuțiile eșuează.