Parlamentul britanic respinge Brexitul

Parlamentul britanic va respinge planul premierului Theresa May privind ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană, astfel că alegătorilor ar trebui să li se ofere un nou referendum, referitor la apartenența țării la blocul comunitar, a declarat, ieri, fostul ministru al Educației britanic Justine Greening, transmite Reuters.Greeneing a spus că legislativul de la Londra, probabil, va respinge varianta ieșirii Regatului Unit din UE în absența unui acord între Londra și Bruxelles.În opinia sa, ar trebui să aibă loc un nou referendum, în care alegătorii britanici să aibă de optat între trei scenarii posibile: acordul propus de Theresa May, rămânerea țării în UE și părăsirea blocului comunitar în termenii Organizației Mondiale a Comerțului.Jurnalistul Sam Coates, de la publicația The Times, a afirmat că acordul cu Uniunea Europeană privind retragerea Regatului Unit din blocul comunitar va fi publicat, marți, după ce în ziua anterioară cabinetul britanic va analiza înțelegerea, potrivit unui proiect de calendar care este discutat la Londra. Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, ar urma să se întâlnească azi cu negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, în aceeași zi cu publicarea Acordului de Retragere complet și cu conturarea declarației politice, potrivit Agerpres.Miercuri, premierul britanic Theresa May va face o declarație în parlamentul de la Londra, iar un summit UE ar putea avea loc în perioada 23-25 noiembrie.În negocierile privind Brexit-ul, frontiera irlandeză constituie unul dintre principalele obstacole în calea unui acord între Londra și Uniunea Europeană, niciuna dintre părți nedorind reintroducerea unei frontiere fizice pe insula Irlanda de teama de a nu compromite acordurile de pace care au pus capăt unei perioade de aproape trei decenii de violențe comunitare în Irlanda de Nord, informează Agerpres.Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va părăsi blocul comunitar european la finalul lui martie 2019. Uniunea Europeană dorește să nu fie creată o frontieră dură între Irlanda de Nord și Republica Irlanda, astfel încât provincia Irlanda de Nord să rămână în uniunea vamală și în piața unică europene. Această variantă ar crea însă o divizare între Irlanda de Nord și restul Regatului Unit, lucru inacceptabil pentru Londra, care consideră că astfel s-ar compromite integritatea teritorială a țării.Dacă acordul de retragere a Regatului Unit din UE nu stabilește o altă dată sau dacă, în conformitate cu articolul 50 din Tratatul de la Lisabona și de comun acord cu Londra, Consiliul European nu hotărăște în unanimitate că tratatele încetează să se aplice de la o dată ulterioară, ansamblul dreptului primar și secundar al Uniunii Europene va înceta să se aplice Regatului Unit începând cu 30 martie 2019, ora 00:00 (ora Europei Centrale). Regatul Unit va deveni în acel moment o țară terță.