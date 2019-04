Parlamentarii britanici au respins din nou variante mai puţin dure ale retragerii din UE

Parlamentarii britanici au respins din nou variante mai puțin dure ale retragerii din UE

Parlamentarii britanici au votat, luni, împotriva celor patru opțiuni alternative la acordul privind Brexitul negociat de premierul Theresa May, într-o nouă rundă de voturi orientative, informează agențiile de presă internaționale, consultate de Agerpres.După ce au respins de trei ori acordul negociat de premier cu Bruxelles-ul, iar săptămâna trecută, în prima rundă de voturi orientative, au acordat un vot negativ celor opt propuneri parlamentare alternative menite să scoată din impas procesul de retragere din UE în care se află Regatul Unit, aleșii britanici au respins, luni, cele patru noi variante ale inițiativelor parlamentare care propuneau o retragere din UE cu consecințe mai puțin dure.Conform Reuters, opțiunea care a fost cea mai aproape de a întruni majoritatea a fost moțiunea C, care solicita guvernului negocierea unei uniune vamale permanente cu UE, căreia i-au lipsind trei voturi pentru a trece (276 voturi împotrivă și 273 pentru).Moțiunea E, care propunea convocarea unui referendum pentru validarea oricărui acord privind Brexitul convenit cu UE de guvernul britanic, a fost respinsă cu 292 de voturi împotrivă și 280 pentru.Moțiunea D, care susținea negocierea unui acord de retragere însoțit de un aranjament după modelul relației Norvegiei cu UE, însemnând atât rămânerea Regatului Unit în Piața Unică europeană, cât și încheierea unui acord vamal cu UE, a fost respinsă cu 282 de voturi împotrivă și 261 pentru.Moțiunea G, care cerea guvernului anularea Brexitului (revocarea articolului 50) ca măsură extremă de evitare a unei retrageri fără acord, a fost susținută de 184 de parlamentari, dar respinsă de 293.Voturile nu sunt obligatorii pentru guvern, dar ministrul Justiției, David Gauke, a declarat duminică că trebuie „să se ia în considerare foarte atent voința parlamentului”.Cei zece parlamentari ai Partidului Democrat Unionist (DUP) nord-irlandez, care susține executivul britanic, au votat împotriva celor patru alternative.Așa cum se prezintă scenariul în acest moment, Marea Britanie va părăsi UE pe 12 aprilie, la ora 22:00 GMT, în cazul în care premierul Theresa May nu reușește, între timp, să propună o opțiune viabilă.