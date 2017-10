Paris Hilton din România e constănţeancă!

MTV a găsit-o!

Paris Hilton din România e constănțeancă!

Ştire online publicată Miercuri, 01 Aprilie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Începând de ieri, România are propria Paris Hilton! După încheierea votării de pe www.mtv.ro pentru concursul “We’ll always have Paris”, MTV a desemnat-o pe Cristina Ghidarcea „Paris de România”. Frumoasa tânără de numai 19 ani a câștigat astfel și marele premiu MTV, o excursie de două persoane în orașul iubirii, Paris, cu cazare la hotel Hilton! După ce s-a luptat timp de 27 de zile pentru voturi, Cristina a reușit să îi convingă pe telespectatorii MTV de asemănarea ei, atât fizică, cât și comportamentală, cu tânăra moștenitoare a imperiului Hilton, cucerindu-le astfel simpatia și... voturile. Întrebată cum se simte în postura de „Paris de România”, constănțeanca a povestit: „În primul rând, mă simt onorată pentru că știu că multe fete o să mă invidieze, multe o admiră și o iubesc pe Paris și și-ar dori să fie în locul meu acum. O urmăresc pe Paris în fiecare luni seară, de la 22.00, la show-ul ei difuzat de MTV și sunt fericită pentru titlul primit, dar și pentru premiu. Mă bucur foarte mult că am câștigat o excursie la Paris, de care voi profita pentru a mă plimba împreună cu iubitul meu, pentru a vizita orașul și, bineînțeles, Disneyland-ul”. Pentru a câștiga o excursie de două persoane la Paris, telespectatoarele dornice să convingă publicul că merită titlul de „Paris de România” au uploadat pe www.mtv.ro cele mai „Paris” fotografii ale lor, iar pe 30 martie s-a ales marea câștigătoare cu ajutorul voturilor telespectatorilor MTV.