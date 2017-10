Părinţii se tem că împărtăşania le-ar putea îmbolnăvi copiii

Părinții se tem că împărtășania le-ar putea îmbolnăvi copiii

Avertizați de medici că pericolul contactării unor boli crește în zilele următoare, mai cu seamă în cazul copiilor de vârste mici, din cauza practicii Bisericii Ortodoxe de a împărtăși pe toată lumea cu aceeași linguriță, mulți părinți refuză să-și lase copiii să se împărtășească, deși o fac cu regret. Totul, din cauză că legislația privind sănătatea publică nu cuprinde reglementări cu privire la acest ritual, care se amplifică înaintea Paștelui. Potrivit catehismului ortodox, Sfânta Împărtășanie este una dintre cele șapte Taine ale Bisericii, prin care se primesc, sub chipul pâinii și al vinului, însuși Trupul și Sângele lui Hristos. Vinul folosit trebuie să fie roșu și curat, iar pâinea, din grâu. - Liliana Popa, din Constanța, și-a luat inima în dinți și i-a spus duhovnicului său că i se pare riscant pentru sănătate ca toată lumea să primească sfânta împărtășanie din aceeași linguriță, atrăgându-i atenția că fetița sa, în vârstă de trei ani, este foarte sensibilă, iar medicul i-a atras atenția să nu care cumva s-o împărășească. „Răspunsul acestuia n-a fost în măsură să mă liniștească: «Dacă împărtășania este primită cu credință în suflet, nu se întâmplă nimic!» N-am putut să-l întreb dacă un copil de trei ani realizează ce e aia credință, însă îi întreb, pe această cale, pe mai-marii Bisericii Ortodoxe Române, când au de gând să analizeze și această problemă, după părerea multor oameni, extrem de importantă, într-o țară în care sunt atâția oameni bolnavi de boli contagioase, care iau sfânta împărtășanie ca pe o salvare a sufletului?”. - Acum doi ani, preotul a refuzat să-i împărtășească băiatul cu lingurița de unică folosință. De atunci, cu tot regretul, nu și-a mai împărtășit copilul. „Din cauza asta, soacră-mea are un cui pentru mine. Probabil voi fi obligată s-o mint, din nou, că l-am împărtășit, ca să scap de gura ei”. (Sanda, din M. Kogălniceanu). - De când a fost depistată cu hepatită B (circa patru ani de zile), nu s-a mai împărtășit. Ne-a mărturisit că nu-i permite conștiința să facă acest lucru. O întrebare nu-i dă, însă, pace: „Oare câți bolnavi sunt dispuși să procedeze ca mine? Refuz să cred că împărtășania cu linguriță de unică folosință ar fi împotriva preceptelor bisericești!”. - „Dacă tot se spune că Dumnezeu este unul singur, nu înțeleg de ce Biserica Ortodoxă nu procedează ca Biserica Romano-Catolică, adică să-i împărtășească pe credincioși la fel ca ei. Sau, dacă nu se concepe acest lucru, să se dea liber la împărtășania cu linguriță de unică folosință!”. Despina Velea, din Constanța). Dacă Biserica Ortodoxă nu intenționează să facă nimic în această direcție, cititorii noștri sunt de părere că legislația privind sănătatea publică ar trebui să instituie, în mod expres, reguli privind împărtășania.