Parcurile constănţene se asfixiază sub administraţia lui Mazăre

Parcurile constănțene se asfixiază sub administrația lui Mazăre

Constanța se sufocă, încet dar sigur, sub agresiunea fără precedent a administrației locale asupra spațiilor verzi. Betonul, praful, asfaltul asaltează din toate părțile parcurile și spațiile verzi, cu girul unui primar nepăsător față de tot ce înseamnă natură sau mediu. În doar câțiva ani, constănțenii și-au văzut distruse toate parcurile din oraș. La schimb au primit construcții neterminate, restaurante, biserici una lângă alta, mall-uri întinse pe hectare întregi. Încercările constănțenilor de a bloca defrișările nu au putut clinti echipa Mazăre în drumul ei spre primenirea intereselor clientelei politice. Primarul promitea noi parcuri și extinderea celor existente „Înșirând cuvinte goale, ce din coadă au să sune“, în 2004, primarul Radu Mazăre venea în fața constănțenilor cu o platformă program, care cuprindea planurile sale pentru dezvoltarea orașului. În plin avânt electoral, edilul promi-tea oamenilor că vor avea parcuri noi, iar cele existente vor fi extinse. Ne amintim cu nostalgie cum Mazăre dădea asigurări pe scena din parcul de la Far, unde și-a prezentat candidatura pentru încă un mandat, că va susține „amenajarea unor parcuri noi și extinderea unor parcuri existente”. Dar asta nu a fost tot. În timp ce cu o mână semna autorizațiile de construcție, cu cealaltă edilul scria în programul său electoral că „se va continua programul de îngrijire a spațiilor verzi, a plajei și se vor planta arbori și arbuști în stațiunea Mamaia”. Copacii din Tăbăcărie vs. magazinele de firmă În locul promisiunilor electorale ale primarului Mazăre, constănțenii s-au trezit cu o mare parte din parcul Tăbăcărie defrișată, iar în locul copacilor și spațiilor verzi se ridică în prezent un complex comercial. Pe mulți locuitori ai orașului îi încearcă și acum un sentiment de revoltă și tristețe ori de câte ori trec prin fața parcului, în zona Bulevard, și în loc de verdeață și copaci văd macarale, ziduri imense de beton. Printr-un artificiu, consilierii locali și primarul au aprobat în urmă cu trei ani trecerea unei părți a parcului din domeniul public al orașului în cel privat, după care au retrocedat-o. În doar câteva luni, noii proprietari intrau deja cu buldozerele și puneau copacii la pământ. În schimbul parcului, Mazăre se lăuda că va da constănțenilor un mall cu nu știu câte cinema-tografe, patinoare, magazine de fițe și că va crea locuri de muncă. Nimeni nu spune că astfel de investiții nu ar fi bune pentru comunitate, dar nu în cel mai frumos parc al Constanței. Casa Domnului în parcul oamenilor Un alt parc care se stinge sub roțile macaralelor și în lama drujbelor este cel de la Casa de Cultură. Pe jumătate de parc se construiește un lăcaș de cult, în condițiile în care la doar câțiva metri mai încolo, în același parc, de curând s-a mai ridicat o biserică. Luat la întrebări de locuitorii din zonă, Mazăre s-a scuturat de orice responsabili-tate, punând totul în cârca primarilor dinain-tea lui. Ba chiar a pus și un panou mare prin care îi informează pe oameni că nu el a dat autorizația de construire. El doar a reînnoit-o, încălcând prevederile Legii 50/1991. În stilu-i caracteristic, primarul a spus că nu putea refuza cererea Arhiepiscopiei de a construi în parc, de frică să nu fie afurisit. În autorizația de construire se mai specifica în mod clar că nu se poate începe construcția până ce nu se făcea un nou parc în Faleză Nord, pe un teren bine precizat. Numai că acel teren a fost retrocedat, iar parcul nu se va face niciodată. În schimb, parcul de la Casa de Cultură a fost transformat în șantier de construcții. Parcul de la Gară suferă și el de pe urma invaziei betonului. La intrare, un magazin de mobil, în timp ce în centrul parcului stă săpată o groapă imensă, loc în care ar trebui să se construiască o altă biserică. Mamaia, o oază… imobiliară Primarul vorbea în platforma program din 2004 de un program de îngrijire a spațiilor verzi din stațiunea Mamaia. Din păcate, puține mai sunt locurile care au scăpat de construcții. În ultimii ani s-a construit în neștire pe spațiile verzi de pe partea cu lacul Siutghiol. Hoteluri, blocuri de locuințe, restaurante s-au ridicat ca ciupercile după ploaie pe toate peticele de iarbă. Nimic nu a rămas nevândut sau neretro-cedat în stațiunea Mamaia. Exemplele pot continua cu spațiile verzi dintre blocuri. Săptămânal, oamenii fac plângeri că sub geamul balconului lor se construiesc benzinării, că vederea le este luată de construcții foarte înalte, ridicate la o palmă de fereastra lor, că grădinile din fața scărilor le sunt transformate în buticuri, magazine alimentare sau spații de birouri.