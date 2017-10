Parcuri de relaxare pe post de WC-uri pentru câini

După modelul Primăriei Generale a Municipiului București, pentru stingerea veșnicelor conflicte dintre posesorii de animale și ceilalți cetățeni, oamenii cer primarului Constanței să propună consilierilor locali adoptarea unei hotărâri privind păstrarea curățeniei în spațiile publice de către posesorii de animale de companie. „Domnule primar, domnilor consilieri, vă mulțumim pentru mini-părculețul de lângă vaporul de pe b-dul Tomis: brazi, gazon, flori, băncuțe. Dar nu prea înțelegem: este pentru oamenii care vor să se recreeze și pentru copiii lor, sau pentru câinii de companie? Vă întreb acest lucru, deoarece proprietarii de câini de companie din zona Boema, până la vapor, au transformat acest părculeț în WC și loc de joacă pentru câini, iar noi ne plimbăm pe trotuare, dacă avem norocul să nu fie parcate câteva zeci de mașini”. Am citat din scrisoarea semnată sub pseudonimul Laioz. O fi având cititorul nostru motive serioase să ne ceară să-i păstrăm anonimatul, mai ales că numărul proprietarilor de animale este în continuă creștere, lucru, care, dealtfel, nu-l deranjează. Ceea ce, evident, îl irită extrem de mult (și nu este, nici pe departe, singurul constănțean care simte astfel), este atitudinea sfidătoare a unor deținători de animale, care profită nejustificat de noua legislație privind protecția animalelor: „Acești oameni consideră că, odată intrați în viața noastră, câinii de companie au numai drepturi. Locuiesc la bloc, deci ne sunt vecini, dar, deși nu sunt trecuți la întreținere, au dreptul să latre continuu, fără nici o treabă cu orele de liniște, au dreptul să-și facă nevoile la ușa vecinului sau pe scările blocului, în lift, pe roțile mașinilor noastre. Întreb și eu așa: De ce ei au voie să nu respecte orele de liniște, iar oamenii, nu? Ne sunt cumva superiori și eu nu am aflat? Plaja este plină de câini de companie și de maidanezi și să te ferească Dumnezeu să iasă din apă și să se scuture lângă cearșaful tău! Domnule primar, vi se pare normal ca, pe timpul iernii, o familie să fie subvenționată de Primărie la întreținere, iar aceasta să dețină unul sau doi câini de companie, pentru care cheltuiește lunar zeci sau sute de lei? Nu cumva acești oameni își bat joc de noi?” Modelul Primăriei Generale București Având în vedere o hotărâre din 2005 a Consiliului General al municipiului București privind păstrarea curățeniei de către posesorii de animale de companie, cititorul Laioz nu este, nici pe departe, singurul care întreabă autoritățile locale constănțene de ce nu urmează acest exemplu. Dileme similare au și constănțenii Artur Grigore, Vasilica Trandafir, G. Diaconu, Cristina Zăuleț, care nu înțeleg de ce, în București se interzice plimbarea pe domeniul public (alei asfaltate, trotuare) a câinilor de companie, dacă proprietarul acestora nu dispune de mate-rialele necesare pentru curățirea locului și evacuarea dejecțiilor fiziologice, pe când în Constanța, nu (materialele necesare curățeniei sunt, fie făraș, mătură și pungă de unică folosință, fie mănuși și pungi de unică folosință). Ei mai întreabă, de asemenea, autoritățile locale, de ce Administrația parcurilor din București are obligația de a pune la dispoziție, în parcurile pe care le are în administrare, spații bine dimensionate și amenajate corespunzător (dale de beton sau gazon, pentru a evita producerea noroiului în zilele ploioase), unde proprietarii de animale de companie să aibă posibilitatea să plimbe animalele, iar omologii lor constănțeni, nu. („La câte parcuri are acum Constanța, probabil că nu merită osteneala!” - Vasilica Trandafir). E timpul să ne civilizăm și noi! Cei care și-au expus aceste puncte de vedere nu doresc să fie greșit înțeleși de posesorii de animale! Atâta vreme cât aceștia vor fi preocupați să colecteze murdăria lăsată de patrupede pe spațiile publice, iar câinii de companie vor purta lesă și botniță, nu vor atrage iritarea nimănui! Pe de altă parte, ei sunt conștienți că ar fi prea mult să ceară primăriei constănțene să doteze parcurile cu pungi de colectare, căci s-ar fura imediat, dar o hotărâre după modelul celei din București consideră că ar stinge nesfârșitele conflicte dintre proprie-tarii de animale și ceilalți cetățeni. „Asta cerem noi primarului nostru și sperăm să nu ne ignore” – Valentin Moroianu, din Constanța.