Constanța mai are un parc. Ce facem cu el?

Parcul din cartierul Faleză Nord ar putea dispărea

Parcul din cartierul Faleză Nord, de pe strada Dragoslavelor, în suprafață de un hectar, ar putea dispărea. Localnicii ne-au semnalat faptul că, în urmă cu câteva zile, oamenii primăriei au montat câteva pancarte cu textul: „Terenul este revendicat de familia Lupoș Adrian”. Apoi, Primăria Constanța avertizează: „Până la rezolvarea revendicării orice construcție este ilegală”. Oamenii au început să se agite, dar nu știu ce să facă și nici cum s-ar putea opune dispariției parcului. Nimeni nu le dă nicio explicație. Din parc au dispărut, în ultimele zile, mai multe copertine și băncuțe. Unii oameni au pus acest lucru pe seama faptului că vine iarna, însă după ce au văzut montate pancartele, au intrat la bănuieli. „O să dispară și parcul acesta, așa cum au dispărut și celelalte! Înainte de alegeri au venit aici, au aranjat parcul și acum îl destramă că doar au trecut alegerile”, ni s-a plâns o bunică. „De când or fi filat ei parcul!”, își dau ei cu părerea. „Aici erau niște barăci! - ne dumirește un bătrân care joi la prânz își încălzea oasele la soare. „Eu stau aici de 40 de ani, erau barăci, aici, făcute de nemți și după ce au dispărut băncuțele s-a făcut parcul ăsta. De unde a avut Lupoș acest teren aici? Și dacă a avut teren aici să-i dea în altă parte drepturile. Să-i dea teren extravilan” vin ei cu soluția. Astă vară, parcul a căpătat o față nouă. S-au adus băncuțe, frumos lăcuite. Ca-n centrul orașului! Plasele de la porțile terenului de fotbal au fost schimbate, iar aleile au fost betonate. „A venit și primarul aicea și a zis că ne aduce și un clovn sâmbăta și duminica”, ne spune Diana V. În schimb, primăria le-a adus pancarte. „Mai au puțin și vând și marea”, strigă Ioana U. „Pe faleză nu mai ai pe unde să treci”, se plânge femeia. Alt parc nu mai există în zonă. Trebuie remarcat faptul că în oaza de verdeață din cartierul faleză Nord se joacă și micuții de la grădinița nr. 27 care funcționează la parterul unui bloc învecinat cu parcul. Oamenii ne spun că prima confruntare pe care au avut-o cu angajații primăriei a fost în momentul în care li s-a cerut să nu-și mai parcheze autoturismele în fața blocului, pe bucata de teren situată lângă parc. „Trebuia să ne ceară acest lucru în condițiile în care aveam unde parca mașina. Așa, suntem nevoiți să mergem pe la alte blocuri și să parcăm”, ne spune o femeie. Toți ne-au spus că au auzit că parcul va dispărea, însă nimeni nu știe nimic concret. Până și oamenii de pază care stăteau în ghereta din colțul parcului ne-au spus că este păcat să se distrugă parcul, însă nu știu și nici nu pot să ne dea mai multe informații. Așa cum a fost învățat de superiori, omul a pus mâna pe telefon și l-a sunat „pe șef”. Ce credeți că ne-a transmis „șeful”? Să mergem la sediul primăriei de pe Ecaterina Varga pentru informații! Profităm de această ocazie și îi transmitem „șefului” că oamenii care se aflau ieri în parc s-au declarat nemulțumiți de modul în care subordonații săi își fac treaba. „Eu nu știu ce păzesc ei. Să vedeți cum vin câinii în parc, este un câine la blocul de vizavi și, cum scapă din casă, fuge direct în nisip și își face nevoile. Ce păzesc ei?”, se întreabă Elena I. Primăria n-a retrocedat nimic Dar să vedem dacă are vreo legătură Primăria Constanța cu această retrocedare. Conform declarațiilor lui Constantin Racu, director Administrație Publică locală în cadrul Primăriei Constanța, nu s-a retrocedat niciun petic de pământ pe numele lui Lupoș Adrian. „Știu că s-au primit mai multe notificări, însă Primăria Constanța nu a semnat nicio retrocedare. Cred că dosarul este la instanța de judecată”, a adăugat Constantin Racu.