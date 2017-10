Parc de distracţii criticat dur, după ce a congelat 5.000 de vieţuitoare într-un patinoar

Parc de distracții criticat dur, după ce a congelat 5.000 de viețuitoare într-un patinoar

Marţi, 29 Noiembrie 2016

Space World, un parc de distracții din Japonia, a prezentat scuze publice și a închis una dintre atracțiile sale turistice, în urma criticilor furibunde ce i-au fost aduse pe internet, după ce a congelat 5.000 de pești și alte viețuitoare marine în gheața unui patinoar din incinta sa, informează cnn.com citat de News.ro.Pești, crabi și alte viețuitoare marine au fost congelați în gheața unui patinoar, în cadrul unei atracții turistice cu tematică hibernală, intitulată „Freezing Port” („Portul înghețat”), în parcul de distracții japonez Space World.Organizatorii parcului au promovat evenimentul folosind sintagma „premieră mondială” și au publicat pe contul oficial de Facebook al parcului o serie de fotografii cu acele viețuitoare congelate. Fotografiile erau însoțite de texte precum ”Mă înn.. î...înnec..., mă asfi... asf... asfixiez”.Toshimi Takeda, managerul Space World, a declarat luni pentru CNN că reacțiile pe rețelele de socializare au fost ”brutale” după ce vestea despre această atracție turistică a fost anunțată de un post local de televiziune.„Am fost șocați de amploarea reacțiilor, deoarece patinoarul era foarte popular, după ce a fost deschis în urmă cu două săptămâni, și a înregistrat un număr fără precedent de vizitatori. (Dar) am primit nenumărate opinii (negative, n.r.) despre acest proiect, am fost șocați... Ne cerem scuze pentru acest proiect și am decis să închidem patinoarul în aceași noapte”, a spus Toshimi Takeda.Toshimi Takeda a precizat că patinoarul va fi decongelat pentru ca administratorii lui să poată să extragă peștii și celelalte viețuitoare marine. De asemenea, administratorii vor organiza un serviciu religios adecvat pentru acele viețuitoare congelate, ale căror cadavre vor fi utilizate apoi ca îngrășământ natural.După ce vestea despre inaugurarea atracției turistice „Freezing Port” a apărut în presa locală sâmbătă, reacțiile pe rețelele de socializare nu s-au lăsat prea mult așteptate.Într-o declarație oficială, organizatorii parcului tematic Space World au prezentat scuze publice tututor acelora care s-au simțit „inconfortabil” din cauza viețuitoarelor congelate în gheața patinoarului.Toate mesajele publicate pe contul de Facebook al parcului tematic Space World ce aveau legătură cu acest proiect controversat au fost șterse.