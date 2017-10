Paradoxul probei orale la română: au picat trei candidaţi

BAC 2008

Paradoxul probei orale la română: au picat trei candidați

Cu asemenea subiecte părea imposibil să existe în statistici și candidați picați. Și, totuși, ieri, la conferința de presă, am aflat că din totalul de 8.945 candidați înscriși au promovat 8.857, nouă nu s-au prezentat, iar trei au picat examenul. Cum era de așteptat, cele mai multe note au fost cele de 10 și doar 223 de elevi au trecut examenul la limită. „Și-acum, dacă mă picați, ce rezolvați?” Felicitări membrilor subcomisiilor de la Grupul Școlar „Dimitrie Leonida” și de la Grup Școlar Industrial „Lazăr Edeleanu” din Năvodari, care și-au respectat statutul de cadru didactic și moralitatea până la capăt și au examinat candidații la proba orală de limba și literatura română „ca la carte”. N-o fi un titlu de glorie în raportările Inspectoratului Școlar Județean Constanța, dar, așa cum preciza și Marian Sârbu, inspector general, faptul că trei elevi nu au luat prima probă dovedește că nu era obligatoriu ca toată lumea să treacă bacul. Iar noi adăugăm că a fost cam greu să pici aceste subiecte la care nu trebuia să faci altceva decât să trăncănești… Pentru că de la ideea comunicării au plecat inovatoarele capete luminate. Prof. Cristina Ivan, inspector de specialitate limba română, a declarat că a discutat cu profesorii examinatori care, la rândul lor, au afirmat că au dat dovadă de cea mai mare îngăduință, dar respectivii elevi chiar n-au fost în stare să scoată o vorbă. Ba mai mult, una dintre candidate, cu domiciliul în Cobadin, s-a revoltat că va fi picată, chestionând comisia: „Și-acum, dacă mă picați, ce rezolvați?”. De asemenea, prof. Ivan a mai declarat că s-a descoperit și la Constanța că au circulat bilete cu cerințe false „ba chiar cu un grad de dificultate mai mare decât cele adevărate!”, dar acestea nu s-au încadrat în categoria „scurgeri de informații”. Mămica vrea să ia bacu! Absolventă a Liceului Energetic Cernavodă, proaspăta mămică a apucat să susțină proba orală la limba română, după care au apucat-o durerile facerii și miercuri, 25 iunie, a născut. Cu toate acestea, tânăra de 19 ani își dorește să ducă la capăt această sesiune de bacalaureat, iar la ISJ Constanța se caută soluții. De asemenea, se află în soluționare și cazul unui absolvent de la Liceul „Ion Bănescu” din Mangalia, care se află internat la Spitalul din Palazu, cu diagnostic TBC. Problema este că profesorii refuză să asiste pacientul în spital și-atunci se pare că părinții vor trebui să suporte costul unei deplasări a copilului cu ambulanța la liceul din Mangalia. Evident, toată lumea se întreabă: dacă aceste cadre didactice se tem să asiste copilul în spital, deplasat la Mangalia, diagnosticul nu este același, la fel de contaminabil? Astăzi, candidații din sesiunea curentă care au promovat probele orale și cei din sesiunile anterioare, care au solicitat reluarea probelor nepromovate, vor susține testul scris la limba și literatura română. Luni, 30 iunie, elevii care provin de la școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor susține proba de limbă maternă (C). În zilele următoare, respectiv 1 și 2 iulie, se vor desfășura proba obligatorie a profilului (D) și proba la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării (E) - scrisă sau practică. Ultima probă a examenului de Bacalaureat, cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare (F), scrisă sau practică, va avea loc miercuri, 3 iulie. Comisia Națională de examen va organiza în toate zilele în care sunt probe scrise, începând cu ora 8.55, ședințe publice de extragere a variantei de subiect. Prima afișare a rezultatelor va avea loc în data de 5 iulie, până la ora 16.00. În aceeași zi, în intervalul orar 16.00 - 20.00, vor putea fi depuse contestațiile. Soluționarea acestora este prevăzută în perioada 7 - 8 iulie, iar afișarea rezultatelor finale are ca termen limită data de 9 iulie. Se consideră promovat la examenul de Bacalaureat, candidatul care a obținut cel puțin nota 5 sau calificativul „admis” la fiecare probă orală, a obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă sau practică de examen și are media generală minimum 6 (șase). În acest caz, candidatul este declarat „reușit”. Candidații care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condițiile menționate mai sus sunt declarați „respinși”. Pentru candidații care obțin media generală 5,99, media generală se rotunjește la 6,00. Candidații eliminați de la o probă nu mai pot participa la probele următoare și pierd posibilitatea recunoașterii notelor pentru sesiunile următoare.