Papa Francisc a numit pentru prima dată în istorie o femeie la conducerea Muzeelor Vaticane

Ştire online publicată Vineri, 23 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Papa Francisc a numit pentru prima data in istorie o femeie, istoricul de arta italian Barbara Jatta, la conducerea Muzeelor Vaticane, care va prelua aceasta functie la 1 ianuarie 2017, urmand sa il inlocuiasca pe actualul director, Antonio Paolucci, in varsta de 77 de ani, informeaza The Guardian, citat de News.ro.Cele mai cunoscute muzee din lume sunt conduse de barbati - Muzeul Britanic si Galeria Nationala din Londra, Muzeul Prado din Madrid, Luvru din Paris si Metropolitan Museum of Art din New York.Barbara Jatta a fost curator in cadrul Muzeelor Vaticane si, ulterior, a ocupat functia de director-adjunct.