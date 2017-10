Panouri solare şi taxe de poluare

Panouri solare și taxe de poluare

În timp ce românii ale căror mașini poluează mult plătesc taxe mai mici, constructorii auto investesc o grămadă de bani în tehnologii ecologice, atât pentru mașini, cât și pentru fabrici. General Motors, spre exemplu, va construi cel mai mare panou solar din lume, ca parte componentă a uzinei GM din Zaragoza (Spania), potrivit www.automarket.ro. Instalația măsoară 180.000 metri pătrați (suprafață desfășurată) și este formată din 85.000 de panouri solare. GM a anunțat că noul sistem solar va intra în funcțiune din toamnă, urmând să aibă o capacitate de vârf de 12 MW și o producție de 15 milioane KWh pe an, adică suficient cât să alimenteze circa 4.500 de case pe durata a 12 luni. În același timp și pe aceeași planetă, românii care au achitat până la 30 iunie taxa de primă înmatriculare nu mai au nimic de pierdut. Ministrul finanțelor a anunțat că cei care ar fi plătit mai mult acum, după noua formulă, nu trebuie să mai achite diferența. Cei care ar fi plătit mai puțin să înghesuie deja să își ia banii înapoi. Reamintim pentru cei care doar ce s-au întors de prin vacanță: taxa de poluare reprezintă circa 2-3% din valoarea mașinii. Cu alte cuvinte, dacă ai un super sistem audio, care adaugă încă vreo 3.000 euro la prețul total, atunci vei plăti o taxă mai mare. Și asta pentru că e o taxă de poluare, fie ea și fonică (Hi Hi Hi). Calculator pentru taxă se găsește peste tot pe internet. Pentru amuzamentul public, dăm câteva exemple. Logan 1.400 cmc cu Euro 4 – 246 euro. Volkswagen Passat 1.900 cmc cu Euro 4 – 570 euro. Să fim sinceri, o astfel de taxă e o jignire pentru pro-ducători auto, care investesc câteva milioane de euro doar ca să nu mai polueze în timp ce fac hibrizi care nu vor polua. Cum ar fi dacă statul ar investi într-o schemă de premiere a celor care își cumpără mașini nepoluante (Hibrizi, etc)? Vă gândiți probabil că asta e procedura programului „Rabla”. Totuși, de ce să dai primă de casare celor care aruncă le fier vechi mașinile din 1900 toamna și își cumpără o vehicule noi, doar pentru a-i jecmăni pe partea cealaltă, luându-le mai mulți bani fiindcă poluează mai puțin și nu conduc rable în continuare?! Statul a dat, statul a luat.