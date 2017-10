Pakistanul a testat cu succes o rachetă de croazieră lansată de pe un submarin

Ştire online publicată Luni, 09 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Pakistanul a testat cu succes luni, in premiera, o racheta de croaziera lansata de pe un submarin, capabila sa transporte o ogiva nucleara si oferind astfel tarii posibilitatea credibila de atac secund, in cazul in care este tinta unui atac nuclear, a anuntat armata pakistaneza, citata de AFP.Racheta a fost lansata de pe o platforma submarina mobila si si-a atins tinta cu precize, potrivit comunicatului oficial. Un purtator de cuvant militar a spus ca racheta, cu o raza de actiune de 450 km, poate transporta un focos nucleara."Babur-3 este varianta maritima a rachetei terestre de croaziera (GLCM) Babur-2, care a fost testata cu succes in decembrie", potrivit comunicatului citat.Pakistanul a purtat trei razboaie cu vecinul sau India, dupa declararea independentei fata de Marea Britanie, in 1947. Cele doua tari efectueaza frecvent teste de racheta.Cele doua tari sunt deja capabile sa lanseze rachete balistice, care pot transporta incarcaturi nucleare sau conventionale.