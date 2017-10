Pahare şi farfurii ca la Burj Al-Arab, pentru hotelurile constănţene

Pahare și farfurii ca la Burj Al-Arab, pentru hotelurile constănțene

Hotelierii locali își pot moderniza unitățile cu mobilier din lemn masiv, canapele din piele naturală și pahare din cristal identice cu cele din care beau și miliardarii cazați la Burj Al-Arab din Dubai și Caesar’s Palace din Las Vegas. Produsele de lux sunt expuse la Salonul de dotări hoteliere și alimentație publică, din stațiunea Mamaia. 21,5 milioane de români împart în jur de 125.000 de locuri de cazare de pe litoral. „Concret, este imposibil să nu se ocupe hotelurile, în cele trei luni de vară, chiar dacă este an de criză. Gradul de ocupare va ajunge la 100% în vârful de sezon, e clar”, consideră Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. În aceste condiții, interesul pentru un salon de dotări hoteliere nu putea fi decât extrem de ridicat. Astfel, între 18 și 21 martie, 38 de firme din segmentul Horeca expun la hotelul Perla din Mamaia, pe o suprafață de 1.500 metri pătrați, ultimele noutăți în materie de veselă, mobilier și alimentație publică. „Participarea a depășit așteptările noastre. Am fost nevoiți să refuzăm unele firme, pentru că nu mai aveam loc de standuri. Este un efect benefic al crizei. Expozanții au înțeles că participarea la un târg este o modalitate ieftină de promovare a afacerii. În plus, hotelierii nu își permit să reducă ritmul investițiilor, așa că piața de desfacere de la malul mării este deosebit de bună”, mai spune Mihai Daraban. Calitatea, soluția de prelungire a sezonului La ediția din acest an a salonului, accentul se pune pe calitate, cele mai multe produse fiind destinate segmentului de 4 – 5 stele. Desigur, există o gamă variată de produse și pentru hotelurile de 1 – 3 stele, pornind de la mobilier pentru camere, lobby-uri și plajă și ajungând la sisteme de supraveghere, lenjerie și echipamente pentru bucătării. Modernizarea unităților de cazare este un factor determinant pentru prelungirea sezonului estival. Dacă în lunile iunie – august vor veni întotdeauna turiști, capetele de sezon trebuie să devină atractive, în special pentru oamenii de afaceri. „Hotelurile de 4 și 5 stele sunt vizate întotdeauna de segmentul business, motiv pentru care condițiile și serviciile oferite trebuie să fie de cea mai bună calitate”, explică oficialul Camerei de Comerț din Constanța. Expozanții estimează vânzări în creștere, în 2009 Important este că teoria începe să fie pusă în practică de hotelieri, cei mai mulți expozanți anunțând o creștere a vânzărilor în 2009. „Vânzările au fost mai mari decât estimasem, în ianuarie și februarie, în special pe segmentul de 4 – 5 stele. Avem clienți în toată țara, majoritatea din București”, spune Attila Ferencz, manager de vânzări al firmei Gastrotech din Mureș, importator de veselă și sticlărie. Prețul mediu pentru o farfurie de lux variază între 5 și 6 euro, un preț care poate părea mare, având în vedere actualul curs leu-euro. Totuși, pentru un hotel de 4 – 5 stele, investiția este rentabilă. „Produsele expuse aici sunt prezente în peste 150 de țări, în hoteluri renumite, cum ar fi Burj Al-Arab din Dubai, Caesar’s Palace din Las Vegas și Baltschug din Moscova. Hotelierii români n-ar trebui să se sperie de criză. E bine să meargă înainte, să investească. Dacă nu sunt prezenți pe piață, pierd mai mult. La fel e și în cazul furnizorilor”, mai spune Attila Ferencz. Situația este similară și în cazul producătorilor de mobilier, care așteaptă afaceri în creștere în 2009, în special datorită numărului mare de hoteluri nou construite sau renovate. „Investițiile în acest segment continuă, deoarece turismul este unul dintre puținele domenii care mai merg în România. Noi producem mobilier pentru hoteluri, lobby-uri, birouri, în funcție de cerințele clienților, indiferent dacă este hotel de două sau cinci stele. Nu există o segmentare clară a pieței, avem cereri din toate categoriile”, spune Ștefan Buzdugan, reprezentant al firmei Maila Impex din București. Prețurile diferă de la un produs la altul, în funcție de materialele folosite. Spre exemplu, un set compus dintr-o canapea și două fotolii, din piele, pentru zone de așteptare, costă în jur de 1.300 de euro. Un birou complet, cu masă și scaun și dulap, costă în jur de 1.700 de euro. „Mobilierul este produs în Turcia, în fabrici moderne, utilate cu tehnologie germană. De aproximativ un an avem în portofoliu această gamă de produse, evoluția vânzărilor fiind extrem de bună”, mai spune Ștefan Buzdugan. Pe scurt r Salonul se desfășoară la hotelul Perla, în Mamaia r Suprafața de expunere: 1.500 metri pătrați r 38 de expozanți r Programul de vizitare a salonului este între orele 10 și 18 (18 - 20 martie) și între 10 și 15 (21 martie). Ce găsiți la târg rmobilier pentru hoteluri, resta-urante, bucătării, terase r echipamente profesionale pentru bucătării r instalații frigorifice r echipamente de încălzire, ventilație și climatizare r lenjerie de pat și alte dotări pentru camerele de hotel r veselă și sticlărie r sisteme de supraveghere, pază și alarmare r software pentru segmentul Horeca r corpuri de iluminat r produse de finisaj și decorațiuni interioare/exterioare