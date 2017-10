Pagubele provocate de revoltele din Marea Britanie se ridică la peste 200 de miliarde de lire

Ştire online publicată Joi, 11 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Pagubele provocate de revolte în Londra și alte orașe britanice se ridică la peste 200 de milioane de lire sterline, informează Asociația Asiguratorilor Britanici dublând estimarea sa inițială, relatează Agerpres.Creșterea acestei evaluări are loc în contextul în care premierul David Cameron a declarat că o lege din 1886 care le permite asiguratorilor să treacă o serie de pagube în sarcina poliției este aplicabilă în acest caz, guvernul fiind dispus să suporte o suplimentare de fonduri.'Guvernul se va asigura că poliția dispune de fondurile de care are nevoie pentru a suporta pretențiile legitime', a declarat Cameron în parlament, precizând că termenul pentru solicitarea despăgubirilor va fi prelungit de la 14 la 42 de zile.Conform legii așa-numite 'The Riots Act', oamenii de afaceri neasigurați și gospodăriile individuale pot cere despăgubiri parțiale de la poliție.