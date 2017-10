Pacienţii vin în cârje la Spitalul de Recuperare din Eforie Nord şi pleacă pe picioare

Pacienții vin în cârje la Spitalul de Recuperare din Eforie Nord și pleacă pe picioare

Spitalul Clinic de Recuperare din Eforie Nord este copilul din flori al Ministerului Sănătății. În timp ce Sanatoriul Balnear Techirghiol a primit sume mari de bani pentru reabilitarea bazei medicale, la Eforie aproape că nu s-a investit nimic. Vasilica Ion din București a devenit un pacient fidel al Spitalului Clinic de Recuperare Eforie Nord. De zece ani, femeia vine la unitatea medicală în fiecare sezon estival. „Am venit în cârje și le-am lăsat aici”, ne mărturisește ea. Diagnosticată cu pareză, femeia a apelat la serviciile medicilor de la Spitalul Clinic de Recuperare din Eforie Nord. Timp de zece ani, ea a urmat diverse proceduri: băi cu nămol, electrice, masaj. „Bazinul face cât toate electricele la un loc. Ce exerciții nu pot fi făcute prin alte proceduri, le fac în bazin”, ne spune ea. Din păcate, Ministerul Sănătății, care are în subordine unitatea medicală din Eforie Nord, nu a investit niciun leu, dar nici managerii care s-au perindat pe la cârma unității medicale nu au fost buni gospodari. Vasile Petrișor, cel care a ocupat funcția de manager timp de doi ani, nu a lăsat nimic în urmă. După ce ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a decis încetarea contractului de management pe care-l semnase Vasile Petrișor, pe la cârma unității au mai trecut două persoane. Acum, interimatul este asigurat de Rodica Sin. S-a înhămat la o muncă grea. Spune că a uimit-o de la început curățenia pe care a găsit-o în unitatea medicală și profesionalismul cadrelor medicale. Vrea multe să facă, însă bugetul spitalului este de doar 700.000 – 800.000 de lei pe lună. Tarifele procedurilor sunt foarte mici și sunt stabilite de către minister. Cea mai scumpă procedură este 18 lei. La Spitalul Clinic de Recuperare serviciile sunt decontate de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Pacienții se pot prezenta la spital cu o trimitere de la medicul de familie și cu un ordin de plată al asigurărilor sociale de sănătate sau un cupon de pensie. Spitalul produce doar în perioada de vară, iar din octombrie până în mai se pot asigura doar veniturile salariale. Băile reci se redeschid în 2009 Managerul interimar vrea să redeschidă baza de tratament Băile reci de la Techirghiol, închisă în 1995 când a fost inundată. De atunci, ea a fost deschisă cu intermitență. Băile reci II, cu o capacitate de 200 de persoane, au fost mai puțin afectate de inundații. La cele patru pavilioane ale Băilor reci, pacienții pot face fizioterapie, masaj, un fel de cură egipteană, așa cum o numesc medicii. „Din păcate, la aceste pavilioane putem trimite doar pacienții noștri, ele nu sunt destinate turiștilor întrucât necesită reparații capitale”, ne-a spus Rodica Sin. Lucrările de reparații capitale au început doar la primul pavilion și se speră ca în mai 2009 să se finalizeze. Cele două pavilioane ale spitalului - Grand și Steaua de Mare - vor intra într-un proces de reparații capitale. Managerul interimar al unității medicale ne-a spus că a lăsat pe masa ministrului Sănătății, Eugen Nicolăescu, planurile de reabilitare a unității de recuperare de pe litoral, oficialul promițând că va face o evaluare a solicitării. Până în prezent, Ministerul Sănătății a investit doar în Sanatoriul Balnear de Recuperare de la Techirghiol. Spațiile de cazare, în litigiu În timp ce sanatoriul dispune și de spații de cazare, și astfel se pot obține venituri proprii, spitalul din Eforie nu mai are la dispoziție cele trei hoteluri unde erau cazați pacienții. Cele trei hoteluri care erau administrate de SC Steaua de Mare SA sunt în litigiu, iar procesul se judecă de câțiva ani pe rolul instanțelor de judecată. „Existau culoare comune între pavilion și hotel, astfel încât pacientul să nu fie nevoit, după ce și-a făcut procedurile, să parcurgă drumul până la hotel prin spațiu deschis”, ne spun cadrele medicale ale spitalului. În prezent, se pot asigura doar 150 de locuri de cazare. Spitalul este ocupat în proporție de 100%, iar gradul de ocupare al ambulatoriului este de 60%. Cum cele trei hoteluri în litigiu nu vor intra foarte curând în circuitul spitalului, managerul interimar ne-a spus că a încercat să găsească spații din cadrul spitalului care să poată fi transformate în camere de cazare. De asemenea, până la sosirea banilor de la Ministerul Sănătății, Rodica Sin încearcă să obțină fonduri nerambursabile pentru reparații capitale. „Vom face un contract de consultanță și sperăm să obținem banii necesari”, a precizat managerul. Spitalul din Eforie vrea să obțină licență de exploatare a nămolului Unitatea medicală din Eforie cumpără nămolul de la Sanatoriul Balnear Techirghiol, singurul spital care are licență de exploatare. Tona de nămol este achiziționată cu 120 de euro. Săptămânal, spitalul din Eforie are nevoie de 14 tone de nămol pentru Grand și 7 - 14 tone pentru ambulatoriul Steaua de Mare. Managerul interimar ne-a spus că, în urma solicitărilor, unitatea medicală din Eforie pe care o conduce a primit licență de intrare pe lac, etapă necesară pentru ca Agenția de Minerale să decidă dacă spitalul va fi a doua unitate care va obține licență de exploatare a nămolului. În ciuda problemelor cu care s-a confruntat spitalul în ultimul deceniu, atât pacienții români cât și străini au venit an de an să-și caute sănătatea în spitalul de la Eforie. Anul trecut, unitatea medicală s-a confruntat cu o criză de combustibil, fapt care a suspendat efectuarea de proceduri speciale. Piesa de rezistență a spitalului este piscina acoperită, cu apă sărată. Cadrele medicale spun că este unică în zona Dobrogei. În apa sărată, care se schimbă săptămânal, refacerea pacienților este mult mai rapidă. Din arsenalul greu al unității medicale fac parte băile de plante, de nămol, aerosoli cu apă de mare sterilizată cu ultraviolete. La dispoziția pacienților stau și două săli de gimnastică.