Ouăle vă scapă de kilograme şi de bolile de inimă

Ouăle vă scapă de kilograme și de bolile de inimă

Ştire online publicată Miercuri, 03 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Mâncați două ouă pe zi și vă veți menține greutatea și sănătatea fără probleme. Aceasta este concluzia unui studiu realizat de dr. Bruce Griffin, de la Surrey University din Marea Britanie. Rezultatele publicate în The European Journal of Nutrition indică faptul că ouăle ne ajută să ne menținem o dietă săracă în calorii și un nivel mic al colesterolului, fiind reduse semnificativ riscurile unui atac de cord. Studiul contrazice astfel opiniile vehiculate în prezent, potrivit cărora alimentele bogate în colesterol, cum ar fi ouăle, reprezintă un pericol pentru sănătatea inimii. Dr. Griffin a condus o echipă care a urmărit efectele unei diete constând în două ouă pe zi, aplicată pe două grupuri de persoane, primul format din supraponderali, cel de-al doilea din voluntari cu greutatea în limitele normale. În plus, indivizii suprapon-derali au urmat o dietă pentru a slăbi, recomandată medical. La finalul celor 12 săptămâni de cercetare, specialiștii au observat că persoanele din ambele grupuri, indiferent dacă au urmat dieta suplimentară sau nu, au pierdut kilograme și aveau un nivel redus de colesterol în sânge. „Nu sunt dovezi convingătoare pentru a face o legătură între un regim alimentar bogat în colesterol sau consumul de ouă cu afecțiunile coronariene. Dar, într-adevăr, ouăle contribuie la o dietă sănătoasă, cu puține calorii”, afirmă dr. Griffin. Cercetătorii au mai evidențiat că ouăle sunt mult mai benefice pentru organism decât carnea procesată, biscuiții și prăjiturile.