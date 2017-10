Şoseaua de coastă ţine în loc consolidarea falezei constănţene

Șoseaua de coastă ține în loc consolidarea falezei constănțene

Lucrările de reabilitare ale falezei constănțene trebuiau să înceapă în luna august a acestui an. Licitația pentru consolidarea falezei constănțene a fost câștigată de SC Consal Trade. Numai că nici până în prezent nu s-a mișcat vreo piatră, timp în care falezele se deteriorează pe zi ce trece. Cel mai devreme, lucrările vor începe la începutul anului viitor. „În prezent, se poartă discuții cu proiectantul șoselei de coastă”, ne-a spus Gheorghe Babu, direc-torul Direcției Apelor Dobrogea - Litoral „Apele Române”. Se urmărește ca proiectul șoselei de coastă și cel al reabilitării falezelor să fie compatibile. „Când va fi aprobat proiectul realizării șoselei de coastă, nu vrem ca lucrările la faleze să fie afectate”, ne-a spus Gheorghe Babu. Doar pentru un vis, acela al realizării șoselei de coastă, consolidarea malurilor litorale se amână până la o dată pe care nimeni nu mai are curajul să o precizeze. Conducerea Apelor Române consideră proiectul construirii șoselei de coastă drept unul bun pentru turismul românesc. „Prisma de piatră de la baza falezei poate constitui o parte din fundația viitoarei șosele de coastă”, oferă soluția Gheorghe Babu. Cei doi proiectanți sunt: IPTANA pentru faleze și ROMAIR pentru șoseaua de coastă. Practic, șoseaua de coastă va fi paralelă cu malurile orașului Constanța. Din păcate, nu toate falezele se află în domeniul public al statului. În 2000, printr-o singură linie trasă pe hârtie s-a făcut delimitarea dintre domeniul public de interes al statului și domeniul privat al Primăriei Constanța. În privința falezelor constănțene, linia de demarcație s-a făcut la baza falezei. Acum, primăria le are în administrare, dar nu investește niciun leu în consolidarea lor. Fondurile pentru refacerea lor vin de la bugetul statului. Deși se specifica faptul că delimitările sunt provizorii, nici până în prezent nu s-a făcut nimic pentru remedierea situației. Ba, din contră, domeniul public a fost micșorat în contrapartidă cu cel privat. De-a lungul timpului, primăria a lotizat malurile și a vândut terenurile pe care apoi s-au ridicat case de vacanță, fără însă a se preocupa și de consolidarea lor. În localitățile litorale unde primarii n-au avansat ideea construirii unei șosele de coastă, lucrările la consolidarea falezelor au demarat deja. Este vorba de Eforie, Tuzla și Costinești unde au început operațiunile de consolidare.