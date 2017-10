Şoseaua de centură şi autostrada Cernavodă – Constanţa vor fi gata în doi ani

Șoseaua de centură și autostrada Cernavodă – Constanța vor fi gata în doi ani

Firmele care vor construi șoseaua de centură a Constanței și autostrada Cernavodă – Constanța vor fi cunoscute în această vară. În cazul primului obiectiv s-a desfășurat etapa precalificării. „Pe data de 11 aprilie 2008, va avea loc selecția de design și construcție. Se va decide câștigătorul dintre cele șapte firme rămase în competiție. Ofertele sunt foarte bune, dar din păcate nu vă pot da numele pentru că sunt secrete. Până în 20 aprilie va fi desenat câștigătorul. Termenul de execuție este de 24 luni și nu vom avea întârzieri în program” – a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Jean - Paul Tucan, șeful Direcției Regionale de Drumuri și Poduri. Licitația pentru construcția autostrăzii Cernavodă – Constanța va avea loc în vara aceasta, iar construcția se va finaliza tot în 24 luni. Cele două obiective rutiere vor deveni aproape concomitent funcționale, a precizat Tucan. Viitoarea șosea de centură a Constanței va porni din dreptul localității Ovidiu și va ajunge în port, la Agigea, în dreptul terminalului de barje. Firul ei, cu o lungime de 22 km, va trece prin dreptul localităților Ovidiu, Constanța, Valul lui Traian, Lazu și Agigea, tăind terenurile agricole și racordându-se cu câteva căi de comunicație, printre care și Autostrada Soarelui. Cele patru benzi de circulație, câte două pe fiecare sens, vor permite ca timpul de parcurgere a distanței dintre cele două puncte extreme să scadă de la o oră și 30 de minute la numai 20 de minute. Proiectul este de importanță capitală pentru economia județului și pentru viața de zi cu zi a locuitorilor din Constanța. Șosea va „extrage” din traficul municipiului un flux uriaș de autovehicule, în special cele din transportul greu, care, în perioadele de vârf, ajunge la 30.000 – 40.000 unități pe zi. Iar odată cu ele, cantitățile aferente de emisii de gaze vor fi mutate de la oraș în… câmp. Economia portuară și, implicit, cea județeană și națională vor avea de câștigat de pe urma celor două proiecte. Zilnic, din noul terminal de containere pleacă spre București și, de acolo, mai departe spre destinațiile din Europa, circa 3.000 de TIR-uri încărcate. Și tot pe atâta se întorc. Curând acest flux de autovehicule portcontainere se va dubla și tripla. Pentru proprietarii mărfurilor și companiile de transport rutier, șoseaua de centură înseamnă timp și bani economisiți, plus mai puține probleme cu administrațiile locale. Grație ei, portul Constanța va căpăta un plus de atractivitate în competiția cu celelalte porturi de la Marea Neagră. „Șoseaua de legătură între autostradă și Costinești se află în faza studiului de fezabilitate. Probabil că licitația va avea loc la sfârșitul anului 2009" - a declarat Jean - Paul Tucan. Această cale rutieră are rolul de a scurta drumul spre sudul litoralului. În viitor, turiștii care vin dinspre București nu vor mai fi nevoiți să treacă prin Constanța pentru a ajunge la Costinești, Eforie, Venus ori Saturn.