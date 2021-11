Ornamentele şi decoraţiunile de Crăciun s-au scumpit cu 10%

Uzinele din Yiwu, China, cel mai mare centru mondial pentru producția de beculețe și decorațiuni de Crăciun sunt afectate de o criză de materii prime care le majorează costurile de producţie. În plus, transportul acestor produse se confruntă cu numeroase întârzieri în drumul lor spre rafturile magazinelor din Occident, informează Bloomberg. În plus, de la mijlocul lunii octombrie, oraşul Yiwu a fost afectat şi de probleme în aprovizionarea cu electricitate, ceea ce i-a obligat pe producători să caute generatoare sau să suspende producţia. Yiwu este responsabil pentru 80% dintre produsele de Crăciun în valoare de 6,1 miliarde de dolari pe care China le exportă anual. Majoritatea comenzilor au plecat din Yiwu înainte ca problemele cu aprovizionarea cu energie electrică să se adauge altor probleme cu care s-au confruntat producătorii în 2021. „Din cauza întârzierilor înregistrate pe mare şi în porturi, precum şi a majorării preţurilor la metale şi plastic, consumatorii vor plăti mai mult în acest an pentru decoraţiunile de Crăciun”, a spus Chen Jiang, proprietarul unei fabrici care produce în principal instalaţii de iluminat pentru Crăciun. Chen a majorat preţurile cu peste 10% începând din luna iunie din cauza creşterii costurilor cu materialele. Problemele în aprovizionarea cu electricitate, care au forţat uzina să reducă programul de lucru la doar trei zile pe săptămână în octombrie, au majorat şi mai mult cheltuielile în ultima perioadă a sezonului de vârf, a spus Jiang. „În cele din urmă, costurile vor fi suportate de consumatori. Exportatorii şi mărcile globale pot absorbi costurile doar temporar dar companiile nu vor face afaceri dacă înregistrează pierderi. Dacă şi mai multe companii vor ieşi de pe piaţă, oferta va scădea şi preţurile vor creşte şi mai mult deoarece producătorii rămaşi vor avea o putere mai mare asupra preţurilor”, a declarat pentru Bloomberg, Ding Shuang, economist şef pentru China la banca Standard Chartered Plc.