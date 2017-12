Orașul unde Crăciunul este sărbătorit zilnic, de 40 de ani

Ştire online publicată Luni, 25 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Situat în centrul istoric al orașului german Rothenburg ob der Tauber, Magazinul Crăciunului "Kathe Wohlfahrt", unde Crăciunul se sărbătorește în fiecare zi, a împlinit în acest an patru decenii de existență.Magazinul Crăciunului sau Orașul Crăciunului a fost inaugurat la Rothenburg în 25 iunie 1977, prin deschiderea "Christkindlmarkt", primul târg cu articole de Crăciun, exact în locul în care funcționează și astăzi, potrivit Agerpres.Ideea s-a materializat prima oară în 1964, când Käthe și Wilhem Wohlfahrt au înființat la Herrenberg o firmă de distribuție cu amănuntul a decorațiunilor de Crăciun, fapt ce a atras mulți clienți, iar afacerea, denumită "Käthe Wohlfahrt", a început să crească.Primii clienți ai articolelor de Crăciun din Herrenberg au fost în special militarii americani care staționau în acea zonă. După 13 ani, afacerea "Käthe Wohlfahrt" a luat o nouă turnură, după ce decorațiunile de Crăciun au început să fie solicitate tot timpul anului, iar numărul articolelor a început să crească.Din documentele primite la intrarea în Magazinul Crăciunului "Käthe Wohlfahrt" din Rothenburg aflăm că, datorită cerinței foarte mari pe parcursul întregului an și a faptului că și-a mărit numărul de produse, firma a început să caute noi spații de depozitare și de vânzare."Familia Wohlfahrt s-a gândit dacă să rămână sau nu la Herrenberg, iar atunci un cunoscut le-a sugerat să se mute în orașul medieval Rothenburg (Rothenburg ob der Tauber) situat la peste 100 de kilometri de Nurnberg. În acest orășel istoric familia Wohlfahrt a achiziționat două case situate una lângă cealaltă, iar atunci le-au venit noi idei: amenajarea magazinului ca un târg tradițional german de Crăciun, care să redea tot anul o atmosferă specifică Crăciunului. Dacă la început localnicii au privit cu scepticism ideea, turiștii au apreciat-o din plin și astfel s-a dus renumele acestei afaceri cu articole de Crăciun. În cele din urmă, germanii au început să fie mai entuziasmați. Conceptul a fost atât de nou, încât, după doar un an de la mutarea în Rothenburg, presa a devenit extrem de interesată", se arată în documentele de prezentare.Fiul lui Käthe și Wilhem Wohlfahrt, Harald Wohlfahrt, își amintește că, atunci când familia sa a început să facă reclamă la târgurile internaționale pentru Crăciunul German de la Rothenburg, "mulți au zâmbit". "Abia mult mai târziu au observat și alții că sărbătoarea Crăciunul german a devenit un brand de export", a explicat Harald Wohlfahrt.Așa au fost puse bazele turismului de nișă prin descoperirea târgurilor de Crăciun din Germania.În prezent, Magazinul Crăciunului din Rothenburg oferă zeci de mii de produse constând în ornamente de Crăciun și cadouri - ghirlande, globuri de sticlă, din plastic, sub cele mai variate forme, instalații de iluminare, căsuțe de Crăciun, lumânări, candele, pahare, ceasuri, spărgători de nuci, coronițe, piramide de Erzgebrige, moși, îngeri, reni etc.Întreaga poveste poate fi citită pe www.digi24.ro