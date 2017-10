Oraşul New York ridică vârsta legală pentru cumpărarea ţigărilor şi tutunului

Orașul New York ridică vârsta legală pentru cumpărarea țigărilor și tutunului

Vineri, 01 Noiembrie 2013

Orașul New York a votat pentru ridicarea de la 18 la 21 de ani a vârstei legale pentru cumpărarea țigărilor și tutunului, o premieră pentru un oraș american mare, a transmis primăria, citată de AFP. Această măsură vizează și țigările electronice. Ea a fost votată de consiliul municipal cu 35 de voturi pentru și 10 împotrivă.„Mulți fumători încep să adopte acest obicei mortal înainte de 21 de ani”, declara, în aprilie, președinta consiliului municipal Christine Quinn, pe atunci candidată la primăria New York-ului, pentru a justifica această măsură. „Prin întârzierea vârstei la care copiii noștri și tinerii adulți au acces la tutun, diminuăm probabilitatea ca ei să înceapă să fumeze într-o zi”, a adăugat ea.Măsura trebuie semnată acum de primar.New York are deja legi deosebit de stricte în privința tutunului. Este interzis fumatul în baruri, restaurante, parcuri, piețe și pe plajele orașului. Taxele pentru țigări sunt de asemenea cele mai mari din Statele Unite.