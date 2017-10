Oraşul, crimele şi liniştea

TeleComanda

Orașul, crimele și liniștea

Nimic nu exprimă mai bine spiritul Crăciunului decât resemnarea în fața morții. Singurii care au înțeles acest lucru sunt cei de la Prima TV, care sparg tiparele și difuzează în seara de Crăciun „Colateral”, unul dintre multele filme de geniu ale lui Michael Mann. Pelicula îl are în prim plan pe Tom Cruise, într-un rol rar de băiat rău, care i se potrivește însă de minune. Chiar dacă susține teoriile comico-stupide ale scientologului-șef L. Ron Hubbard, Tom Cruise rămâne totuși un actor foarte bun, dacă este „folosit” cum trebuie. În rolul secundar se face remarcat Jamie Foxx, un actor subestimat și luat rar în serios, dar care a fost nominalizat la Oscar pentru prestația sa din „Colateral”. Nu în ultimul rând, Michael Mann își face încă o dată praf așa-zisa concurență, folosind în premieră o cameră Viper FilmStream High-Definition. Cum acțiunea are loc noaptea, filmarea în high-definition aduce în prim plan orașul Los Angeles, transformându-l în cel de-al treilea actor și inducând privitorului senzația că este decupat din realitate și fixat undeva între ecran și universul din film. Adept al realismului brutal, învăluit în jazz și zgomote urbane estompate, Mann prezintă crima și răzbunarea ca pe o rugăciune sau o incantație șamanistică, ce se propagă la infinit cu fiecare cuvânt sau gest al personajelor. În „Colateral”, Tom Cruise este un asasin plătit, care are cinci persoane de ucis într-o singură noapte. Ajuns în Los Angeles, îi oferă o sumă serioasă de bani taximetristului Jamie Foxx, ca să îl ducă la toate cele cinci ținte. Nimic nu este însă așa de simplu precum s-ar grăbi cineva să intuiască. De îndată ce Jamie Foxx se hotărăște să lupte pentru propria lui viață, haosul se instaurează treptat, până la finalul superb din metrou, în care dimineața aduce în sfârșit și liniștea.