Orăşelul lacustru, fantezia neîmplinită a primarului

Orășelul lacustru, fantezia neîmplinită a primarului

Primarul Radu Mazăre este din nou trist. Grandioasele sale proiecte cad unul câte unul, lăsându-l cu tolba de promisiuni electorale aproape goală. După ce miercuri a plâns noul eșec înregistrat de șoseaua de coastă în Parlament, ieri a venit rândul orășelului lacustru. Necăjit, Mazăre a anunțat că Agenția Regională de Mediu Galați a respins avizul de mediu pentru orășelul lacustru de pe lacul Siutghiol, cerând Primăriei Constanța să refacă toată documentația și să reia procedurile. Acest lucru înseamnă practic întoarcerea în urmă cu un an a proiectului. „Am primit de la Agenția regională de Mediu Galați o înștiințare care ne anunță că trebuie să reluăm toate procedurile începute în urmă cu un an de zile”, a anunțat Mazăre, care nu-și putea explica cum de este posibil acest lucru din moment ce Ministerul Mediului adoptase un raport favorabil. Motivul invocat de ARM Galați este că lacul Siutghiol se află în categoria ariilor naturale protejate. De asemenea, există și o notificare a unui ONG din Galați care recomandă să nu se construiască orășelul și să se țină cont de normativele europene privind impactul navigației. „Ne luptăm cu morile de vânt. Stăm să ne uităm la ciori. Să trăiască Guvernul Tăriceanu. Mergeți constănțeni și munciți în fabrici și uzine”, a exclamat supărat primarul Mazăre. Ani Merlă, Directorul Direcției de Programe și Dezvoltare în cadrul Primăriei, spune că o soartă asemănătoare va avea și teleschiul nautic deoarece este nevoie de același aviz de mediu. În altă ordine de idei, edilul a recunoscut că nu mai are rost să discute de canale, ecluze, insulițe de mare sau teleschi nautic.