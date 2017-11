Opt morţi în primul atentat comis la New York după 2001

Opt morți în primul atentat comis la New York după 2001

Ştire online publicată Joi, 02 Noiembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Șoferul unei camionete a lovit bicicliști și trecători în Manhattan, omorând opt persoane, dintre care șase străini, și rănind alte 11, în primul atentat comis la New York după 2001. Printre cele opt persoane decedate se află cinci argentinieni și un belgian, după cum au indicat autoritățile de la Buenos Aires și Bruxelles, notează agenția France Presse.Primarul metropolei New York, Bill de Blasio, a calificat acest atac, survenit în ziua sărbătorii de Halloween, drept un „act laș de terorism”, fără însă a vorbi despre jihadism.Președintele american Donald Trump a evocat însă numele organizației Statul Islamic (SI) și a dispus consolidarea controlului asupra străinilor care doresc să intre pe teritoriul SUA.„E bine să fim corecți politic, dar nu pentru asta. Nu trebuie să-i permitem Statului Islamic să revină sau să intre în țara noastră după ce a fost înfrânt în Orientul Mijlociu și în alte părți. Ajunge!”, a scris Trump pe Twitter.Mai multe surse au indicat că șoferul camionetei, un uzbek sosit în SUA în 2010, a strigat „Allahu Ahbar!” în momentul ieșirii din vehiculul său.Autorul avea un permis de ședere permanent, și lucra ca șofer pentru Uber, conform publicației The New York Times, care precizează că bărbatul se afla deja sub „radarul” poliției americane. Oamenii legii au anunțat că autorul a fost lovit de câteva gloanțe în abdomen și a fost spitalizat.