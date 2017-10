Opt din zece britani işi doresc menţinerea restricţiilor impuse românilor şi bulgarilor

Opt din zece britani iși doresc menținerea restricțiilor impuse românilor și bulgarilor

30 Ianuarie 2013

Aproape opt din zece (79%) persoane chestionate în cadrul unui sondaj comandat de "Get Britain Out", un grup britanic antieuropean de lobby, doresc menținerea restricțiilor impuse României și Bulgariei, în contextul unor temeri privind venirea un val de imigranți, relatează Express în pagina online."Get Britain Out" apreciază că sondajul arată că britanicii vor să preia controlul asupra frontierelor țării lor. "La nivelul tuturor partidelor, regiunilor și grupurilor demografice, publicul cere Guvernului să mențină controlul asupra imigrației din România și Bulgaria", a declarat Tim Aker, purtătorul de cuvânt al organizației.Până în prezent, Guvernul britanic s-a abținut să estimeze câți români sau bulgari ar putea veni în Marea Britanie începând din ianuarie 2014, după anularea restricțiilor. În vederea limitării migrării, o opțiune analizată ar fi trimiterea înapoi a imigranților care nu au loc de muncă, iar alta solicitarea ca imigranții să demonstreze că se pot întreține financiar pe o perioadă de șase luni, scrie Mediafax.