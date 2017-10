Operaţiunea „Toamna roşie”

Operațiunea „Toamna roșie”

După o vară în care s-au relaxat prin republici bananiere, fengșuiștii autohtoni și-au adus aminte și de obiectul lor principal de activitate, respectiv „aberația interioară”. Întorși din vacanță, designerii spun că toți oamenii sensibili trebuie să își schimbe acum culorile din casă. Motivul: nu numai coloristica hainelor se schimbă de la un sezon la altul, ci și zugrăveala locuințelor. Presupun că cei mai încântați de noile vești sunt cei care au urmat sfatul fengșuiștilor și în trecut, când au stat o lună să vopsească pereții în 1.000 de culori. Moda este însă modă și omul este mult prea mic ca să i se poată opune. Drept urmare, pregătiți-vă pensulele, căci în toamna 2008 se poartă ROȘUL. De ce? Ca să nu creadă lumea că am fi cârcotași, că doar ne-am luat de săraca Răduleasca… revin după o țigară… (După 5 minute) …cum spuneam, iată o discuție între doi specialiști în amenajări interioare, care relevă detaliile fine din spatele alegerii roșului drept culoarea toamnei. Fengșuist 1: „A venit toamna. Mor frunzele. Simt că pierd calciu. Am nevoie de shiatsu” Fengșuist 2: „Vitamine, vitaminizare, vitaminizat. Oau! Roșu. Se va purta roșu. Roșul vitaminizează” Evident, nu trebuie să îți vopsești toată casa în roșu. Poți să combini cu verde, negru, alb și gri. În caz contrar, atmosfera ar putea deveni extrem de obositoare și ar putea împinge locatarii la gesturi mai puțin prietenoase (tortură, canibalism, etc). Prea mult roșu îi poate duce cu gândul și la sinucidere, adică exact în ton cu actualul trend emo. Culoarea roșie este ușor de observat, fiind ideală pentru a pune în evidență obiectele, folosindu-te de contrast. Exemplu: într-o cameră albă, este frumos să așezi o masă roșie. Alte obiecte pe care le poți vopsi în roșu (sau cumpăra direct) sunt pernele decorative, ramele tablourilor, ceasurile de perete, veiozele, lampadarele, husele canapelelor sau carpetele. Strategia „toamna roșie” nu este însă concepută chiar pe fugă, între shiatsu și squash. Variantele revizuite indică că nu este nevoie să renovezi toată casa, ci că poți fi trendy și dacă schimbi câteva obiecte (lenjerie roșie pentru paturi, rame roșii pentru tablouri și poze, câteva bucăți de gresie și faianță de aceeași culoare, un set de pahare roșii, farfurii roșii). Cine vrea totuși să fie mai presus de modă, poate să nu schimbe nimic în casă. În acest fel, în primăvara lui 2009 va fi în ton cu design-ul interior. J