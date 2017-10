Operaţiune militară împotriva Iranului

1

wtf

pai si ok.. america nu are arme de distrugere in masa ? wtf :))) pe premisa "ce am eu sa n-aibe nimeni?" sau cumva SUA este responsabila ? Germania plateste daune de razboi (incheiat in '45) catre israel (infiintat in '47), iar SUA nu plateste absolut nimic Japoniei care a radiat-o pe termen lung... cui ii pasa ?