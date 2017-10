ONU lansează noi discuţii asupra disputei legate de numele Macedoniei

ONU lansează noi discuții asupra disputei legate de numele Macedoniei

Miercuri, 22 Februarie 2012

Un reprezentant al ONU se află în Macedonia pentru a lansa o nouă rundă de discuții menite să pună capăt unei dispute de lungă durată asupra numelui acestei țări între cei doi vecini Grecia și Macedonia, informează Associated Press.Mediatorul Matthew Nimetz, care s-a întâlnit luni cu membri ai guvernului macedonean la Skopje, a declarat reporterilor că el are o "dorință sinceră de a rezolva problema".Atena susține că numele de Macedonia implică pretenții teritoriale față de provincia ei din nord denumită de asemenea Macedonia și a blocat aderarea Skopje la NATO până la rezolvarea disputei, amintește AP.Peste 130 de țări au recunoscut țara ca Macedonia, care rămâne pe lista oficială a ONU sub numele de Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei (FYROM).Nimetz este așteptat la Atena astăzi.