ONU cere o "pauză umanitară" în luptele din Alep

Ştire online publicată Marţi, 09 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Organizația Națiunilor Unite (ONU) a îndemnat la o pauză în luptele de la Alep și la un acces imediat la circa 1,5 milioane de locuitori, care riscă să fie asediați în totalitate în acest oraș din nordul Siriei, unde rebelii și regimul de la Damasc se pregătesc de bătălia decisivă, informează marți AFP, preluată de Agerpres.Lupte intense au avut loc în ultimele săptămâni în acest oraș și în împrejurimile lui, divizat între cartierele estice aflate în mâinile rebelilor și cele vestice aflate sub controlul regimului, fiecare sector fiind aproape încercuit de tabăra adversă.De asemenea, raidurile aviației regimului de la Damasc și ale aliatului rus al acestuia nu au încetat asupra cartierelor și pozițiilor rebelilor, susținuți în luptă de jihadiști din gruparea Fateh al-Cham, ex-Frontul al-Nosra, care a renunțat la afilierea la Al-Qaida.Într-un comunicat difuzat luni seara, coordonatorul umanitar al ONU pentru Siria, Yacoub El Hillo, și coordonatorul regional Kevin Kennedy au îndemnat la o 'pauză umanitară' în confruntări.Potrivit ONU, două milioane de persoane 'trăiesc de facto cu frica de a se afla sub asediu', dintre care 275.000 sunt 'prinși în estul orașului Alep'.Experții estimează, la rândul lor, la 1,5 milioane numărul de locuitori din estul și vestul orașului Alep. Cel puțin 1,2 milioane se află în partea aflată sub controlul guvernului, în timp ce alți circa 250.000 locuiesc în cartierele rebelilor.În lupte au fost uciși și răniți numeroși civili, au fost puternic avariate spitale și rețele electrice și de alimentare cu apă din oraș.Rebelii au cucerit sâmbătă o mare parte din cartierul guvernamental Ramoussa, la periferia orașului Alep, ceea ce le-a permis să facă o joncțiune cu alte cartiere ale lor din est și să decupleze principala cale de aprovizionare a cartierelor pro-regim. Însă forțele proguvernamentale au găsit o rută alternativă și au reușit să treacă în cartierele aflate sub controlul lor camioane cu ajutoare, via ruta din Castello, recucerit din mâinile rebelilor.Cele două tabere mai reușesc deocamdată să aducă hrană și alte bunuri în sectoarele aflate sub controlul lor, însă aceste căi nu sunt suficient de sigure pentru a le permite civililor să le utilizeze.'ONU este gata să ajute populația civilă din Alep, oraș deja unit în suferință', potrivit comunicatului. Însă ea 'are nevoie de cel puțin de o încetare veritabilă a focului sau de pauze umanitare săptămânale de 48 de ore pentru a avea acces la persoane în nevoie (...) și pentru reaprovizionarea stocurilor de alimente și medicamente, care sunt la un nivel periculos de scăzut'.'Atunci când tactica asediului este folosită în mod intenționat pentru a-i priva pe oameni de hrană și de alte bunuri esențiale pentru supraviețuirea lor, ea constituie o crimă de război', a mai subliniat ONU.Conflictul din Siria, declanșat în 2011 după reprimarea manifestațiilor pașnice împotriva regimului, a făcut până acum 290.000 de morți, a dus la exodul a peste jumătate din populația acestei țări și a provocat o gravă criză umanitară.